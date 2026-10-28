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Сбербанк понизил прогноз роста депозитов физлиц в банках

Сбербанк понизил прогноз роста депозитов физлиц в банках - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк понизил прогноз роста депозитов физлиц в банках

Сбербанк понизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках по итогам года до 10-12% с 13-15%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:51+0300

2026-10-28T12:51+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк понизил прогноз роста депозитов физлиц в российских банках по итогам года до 10-12% с 13-15%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации банка. Согласно презентации отчетности банка по МСФО, Сбербанк закладывает прогноз роста совокупных депозитов физических лиц на уровне 10-12%. В июле банк ожидал рост на уровне 13-15%. При этом у себя Сбербанк ожидает показатель роста без изменений – "в соответствии с сектором". Согласно представленной ранее в среду отчетности, Сбербанк нарастил средства физлиц в январе-сентябре 2026 года по МСФО на 4,5%, а средства компаний выросли на 5,3%.

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