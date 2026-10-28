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Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках

Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках

Сбербанк сохранил прогноз роста совокупного кредитования физлиц в российских банках на текущий год - на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:51+0300

2026-10-28T12:51+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста совокупного кредитования физлиц в российских банках на текущий год - на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тарас Скворцов. Согласно презентации, показатель находится на уровне 5-8%, а свой рост в этом сегменте Сбербанк ожидает также без изменений, "лучше сектора". В июле Сбербанк сохранил прогноз кредитования физических лиц российскими банками на уровне 5-8%, у себя ждал - "лучше сектора".

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