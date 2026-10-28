https://1prime.ru/20261028/sberbank-874695903.html
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста совокупного кредитования физлиц в российских банках на текущий год - на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:57+0300
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста совокупного кредитования физлиц в российских банках на текущий год - на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тарас Скворцов. Согласно презентации, показатель находится на уровне 5-8%, а свой рост в этом сегменте Сбербанк ожидает также без изменений, "лучше сектора". В июле Сбербанк сохранил прогноз кредитования физических лиц российскими банками на уровне 5-8%, у себя ждал - "лучше сектора".
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банки, финансы, сбербанк
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в банках РФ в 2026 году на уровне 5-8%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста совокупного кредитования физлиц в российских банках на текущий год - на уровне 5-8%, следует из презентации заместителя председателя правления, финансового директора банка Тарас Скворцов.
Согласно презентации, показатель находится на уровне 5-8%, а свой рост в этом сегменте Сбербанк ожидает также без изменений, "лучше сектора".
В июле Сбербанк сохранил прогноз кредитования физических лиц российскими банками на уровне 5-8%, у себя ждал - "лучше сектора".