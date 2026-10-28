https://1prime.ru/20261028/sberbank-874698761.html

Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале

Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале

Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале этого года, заявил зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:28+0300

2026-10-28T13:28+0300

2026-10-28T13:28+0300

рынок

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874698761.jpg?1793183314

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале этого года, заявил зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "По 2026 году мы ожидаем, что курс примерно в диапазоне 80-85 рублей будет в четвертом квартале. По 2027 году через полторы недели представим информацию", - сказал он в ходе конференц-колла с журналистами. Сбербанк 12 ноября проведет день инвестора, на котором планирует представить новую дивидендную политику.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сбербанк