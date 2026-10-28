https://1prime.ru/20261028/sberbank-874698761.html
Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале
Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале
Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале этого года, заявил зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:28+0300
2026-10-28T13:28+0300
2026-10-28T13:28+0300
рынок
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале этого года, заявил зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"По 2026 году мы ожидаем, что курс примерно в диапазоне 80-85 рублей будет в четвертом квартале. По 2027 году через полторы недели представим информацию", - сказал он в ходе конференц-колла с журналистами.
Сбербанк 12 ноября проведет день инвестора, на котором планирует представить новую дивидендную политику.
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рынок, сбербанк
Сбербанк ожидает курс доллара в 80-85 рублей в IV квартале
Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает курс доллара в диапазоне 80-85 рублей в четвертом квартале этого года, заявил зампред, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"По 2026 году мы ожидаем, что курс примерно в диапазоне 80-85 рублей будет в четвертом квартале. По 2027 году через полторы недели представим информацию", - сказал он в ходе конференц-колла с журналистами.
Сбербанк 12 ноября проведет день инвестора, на котором планирует представить новую дивидендную политику.