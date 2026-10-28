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Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров
Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров
Сбербанк на данный момент получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров объемом 21 миллиард рублей, заявил заместитель председателя правления, | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:37+0300
2026-10-28T13:37+0300
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк на данный момент получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров объемом 21 миллиард рублей, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Что касается селлеров, то у нас, конечно, пик заявок на реструктуризацию был в момент, когда были массовые атаки на склады маркетплейсов. То есть это уже несколько месяцев назад. В настоящий момент у нас получено порядка 6 тысяч заявок на реструктуризацию, и примерно они составляют 21 миллиард рублей", - сказал он. По его словам, кредитный портфель Сбербанка "малочувствителен" к этому сегменту. "Потому что всего у нас портфель, который приходится потенциально на сегмент пострадавший, он меньше 0,2% портфеля Сбера корпоративного. Поэтому здесь каких-то больших рисков мы не ждем", - добавил Скворцов. Также он отметил, что в Сбербанке принят ряд мер поддержки и по реструктуризации, и по бесплатным сервисам, в том числе юридическим консультациям, правовой поддержке. "Все это клиентам доступно. Те, кто обращается к нам, эту необходимую поддержку мы оказываем", - добавил он.
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192
40
192
40
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5
4.7
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
13:37 28.10.2026
 
Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров

Скворцов: Сбербанк получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк на данный момент получил 6 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров объемом 21 миллиард рублей, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Что касается селлеров, то у нас, конечно, пик заявок на реструктуризацию был в момент, когда были массовые атаки на склады маркетплейсов. То есть это уже несколько месяцев назад. В настоящий момент у нас получено порядка 6 тысяч заявок на реструктуризацию, и примерно они составляют 21 миллиард рублей", - сказал он.
По его словам, кредитный портфель Сбербанка "малочувствителен" к этому сегменту. "Потому что всего у нас портфель, который приходится потенциально на сегмент пострадавший, он меньше 0,2% портфеля Сбера корпоративного. Поэтому здесь каких-то больших рисков мы не ждем", - добавил Скворцов.
Также он отметил, что в Сбербанке принят ряд мер поддержки и по реструктуризации, и по бесплатным сервисам, в том числе юридическим консультациям, правовой поддержке.
"Все это клиентам доступно. Те, кто обращается к нам, эту необходимую поддержку мы оказываем", - добавил он.
 
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