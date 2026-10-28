https://1prime.ru/20261028/sberbank-874704207.html
Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов
Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов
Добавлены слова финансового директора (после второго абзаца) | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:48+0300
2026-10-28T14:48+0300
2026-10-28T14:48+0300
финансы
банки
сбербанк
цод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874704207.jpg?1793188082
Добавлены слова финансового директора (после второго абзаца)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы "Сбера" и всех его услуг... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, отразилась ли атака на ЦОДы Сбербанка на оттоке средств физлиц.
Также Скворцов подчеркнул, что банк и дальше будет наращивать расходы на защиту инфраструктуры: "В течение этого года наращивали расходы и будем наращивать расходы".
"В текущей ситуации это неизбежно, потому что лучше принять еще дополнительные меры по защите, чем потом иметь проблемы, связанные с отсутствием мощностей и их недоступностью для нас и сервисов для наших клиентов", - уточнил он, добавив, что эти расходы могут в большей степени повлиять на финансовые результаты следующего года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сбербанк, цод
Финансы, Банки, Сбербанк, ЦОД
Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов
Скворцов: Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов
Добавлены слова финансового директора (после второго абзаца)
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы "Сбера" и всех его услуг... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, отразилась ли атака на ЦОДы Сбербанка на оттоке средств физлиц.
Также Скворцов подчеркнул, что банк и дальше будет наращивать расходы на защиту инфраструктуры: "В течение этого года наращивали расходы и будем наращивать расходы".
"В текущей ситуации это неизбежно, потому что лучше принять еще дополнительные меры по защите, чем потом иметь проблемы, связанные с отсутствием мощностей и их недоступностью для нас и сервисов для наших клиентов", - уточнил он, добавив, что эти расходы могут в большей степени повлиять на финансовые результаты следующего года.