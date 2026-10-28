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Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов

Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов

Добавлены слова финансового директора (после второго абзаца) | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:48+0300

2026-10-28T14:48+0300

2026-10-28T14:48+0300

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Добавлены слова финансового директора (после второго абзаца) МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк предпринимает все меры для защиты ЦОДов, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы "Сбера" и всех его услуг... Что касается той даты, то большого всплеска мы не увидели, поскольку не было никаких оснований для этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, отразилась ли атака на ЦОДы Сбербанка на оттоке средств физлиц. Также Скворцов подчеркнул, что банк и дальше будет наращивать расходы на защиту инфраструктуры: "В течение этого года наращивали расходы и будем наращивать расходы". "В текущей ситуации это неизбежно, потому что лучше принять еще дополнительные меры по защите, чем потом иметь проблемы, связанные с отсутствием мощностей и их недоступностью для нас и сервисов для наших клиентов", - уточнил он, добавив, что эти расходы могут в большей степени повлиять на финансовые результаты следующего года.

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финансы, банки, сбербанк, цод