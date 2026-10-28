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Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет" - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет"
Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет"
Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет", а финализацию сделки по улучшению финансового положения компании планирует провести до конца... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:26+0300
2026-10-28T18:26+0300
финансы
бизнес
банки
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет", а финализацию сделки по улучшению финансового положения компании планирует провести до конца текущего года, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Были сообщения, что "Сбер" планирует чуть ли не войти в капитал - это точно нет, мы не планируем. Наша задача - чтобы эффективный собственник справлялся с этими проектами. Мы не те, кто успешно умеет заниматься строительным бизнесом, мы все-таки занимаемся финансовым. Для нас оптимальный вариант - именно правильный и эффективный владелец", - сказал он в эфире РБК. Также, отвечая на вопрос о том, когда стоит ждать финализации сделки по "Самолету", финдиректор пояснил, что ждать осталось не так долго. "Над ней уже достаточно долго работает пул кредиторов вместе с компанией. Конечно, точные сроки трудно назвать, но хотелось бы до конца года закончить это и озвучить", - уточнил он. Ранее в октябре первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что кредитная организация активно взаимодействует с испытывающей финансовые трудности девелоперской группой "Самолет". "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием. А в конце сентября девелоперская группа допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей.
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финансы, бизнес, банки, сбербанк
Финансы, Бизнес, Банки, Сбербанк
18:26 28.10.2026
 
Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет"

Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет" до конца года

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера "Самолет", а финализацию сделки по улучшению финансового положения компании планирует провести до конца текущего года, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"Были сообщения, что "Сбер" планирует чуть ли не войти в капитал - это точно нет, мы не планируем. Наша задача - чтобы эффективный собственник справлялся с этими проектами. Мы не те, кто успешно умеет заниматься строительным бизнесом, мы все-таки занимаемся финансовым. Для нас оптимальный вариант - именно правильный и эффективный владелец", - сказал он в эфире РБК.
Также, отвечая на вопрос о том, когда стоит ждать финализации сделки по "Самолету", финдиректор пояснил, что ждать осталось не так долго. "Над ней уже достаточно долго работает пул кредиторов вместе с компанией. Конечно, точные сроки трудно назвать, но хотелось бы до конца года закончить это и озвучить", - уточнил он.
Ранее в октябре первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что кредитная организация активно взаимодействует с испытывающей финансовые трудности девелоперской группой "Самолет".
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием. А в конце сентября девелоперская группа допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО-П20 на 2,5 миллиарда рублей.
 
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