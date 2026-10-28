https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874677338.html
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:35+0300
2026-10-28T08:35+0300
2026-10-28T08:35+0300
россия
сьерра-леоне
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874677338.jpg?1793165727
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в интервью РИА Новости посол во Фритауне Андрей Столяров.
"Заинтересованность руководства Сьерра-Леоне в развитии энергетического сотрудничества с Россией рассматриваем как свидетельство наличия значительного потенциала для расширения двусторонних связей... Вопросы энергетического взаимодействия уже обсуждаются в рамках двусторонних контактов и международных отраслевых мероприятий", - сказал посол в интервью в преддверии саммита Россия-Африка.
Он отметил, что обеспечение устойчивого и доступного энергоснабжения является необходимым условием промышленного развития страны, в том числе эффективного освоения ее минерально-сырьевой базы.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
сьерра-леоне
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сьерра-леоне, москва
РОССИЯ, Сьерра-Леоне, МОСКВА
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
Посол Столяров: Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в интервью РИА Новости посол во Фритауне Андрей Столяров.
"Заинтересованность руководства Сьерра-Леоне в развитии энергетического сотрудничества с Россией рассматриваем как свидетельство наличия значительного потенциала для расширения двусторонних связей... Вопросы энергетического взаимодействия уже обсуждаются в рамках двусторонних контактов и международных отраслевых мероприятий", - сказал посол в интервью в преддверии саммита Россия-Африка.
Он отметил, что обеспечение устойчивого и доступного энергоснабжения является необходимым условием промышленного развития страны, в том числе эффективного освоения ее минерально-сырьевой базы.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.