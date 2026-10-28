https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874677338.html

Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия

Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия

Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:35+0300

2026-10-28T08:35+0300

2026-10-28T08:35+0300

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сьерра-леоне

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в интервью РИА Новости посол во Фритауне Андрей Столяров. "Заинтересованность руководства Сьерра-Леоне в развитии энергетического сотрудничества с Россией рассматриваем как свидетельство наличия значительного потенциала для расширения двусторонних связей... Вопросы энергетического взаимодействия уже обсуждаются в рамках двусторонних контактов и международных отраслевых мероприятий", - сказал посол в интервью в преддверии саммита Россия-Африка. Он отметил, что обеспечение устойчивого и доступного энергоснабжения является необходимым условием промышленного развития страны, в том числе эффективного освоения ее минерально-сырьевой базы. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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