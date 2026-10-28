Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874677338.html
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:35+0300
2026-10-28T08:35+0300
россия
сьерра-леоне
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874677338.jpg?1793165727
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в интервью РИА Новости посол во Фритауне Андрей Столяров. "Заинтересованность руководства Сьерра-Леоне в развитии энергетического сотрудничества с Россией рассматриваем как свидетельство наличия значительного потенциала для расширения двусторонних связей... Вопросы энергетического взаимодействия уже обсуждаются в рамках двусторонних контактов и международных отраслевых мероприятий", - сказал посол в интервью в преддверии саммита Россия-Африка. Он отметил, что обеспечение устойчивого и доступного энергоснабжения является необходимым условием промышленного развития страны, в том числе эффективного освоения ее минерально-сырьевой базы. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
сьерра-леоне
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сьерра-леоне, москва
РОССИЯ, Сьерра-Леоне, МОСКВА
08:35 28.10.2026
 
Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия

Посол Столяров: Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне и Россия обсуждают вопросы энергетического взаимодействия в рамках двусторонних контактов, а также различных международных мероприятий, заявил в интервью РИА Новости посол во Фритауне Андрей Столяров.
"Заинтересованность руководства Сьерра-Леоне в развитии энергетического сотрудничества с Россией рассматриваем как свидетельство наличия значительного потенциала для расширения двусторонних связей... Вопросы энергетического взаимодействия уже обсуждаются в рамках двусторонних контактов и международных отраслевых мероприятий", - сказал посол в интервью в преддверии саммита Россия-Африка.
Он отметил, что обеспечение устойчивого и доступного энергоснабжения является необходимым условием промышленного развития страны, в том числе эффективного освоения ее минерально-сырьевой базы.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯСьерра-ЛеонеМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала