https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874679227.html

Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе

Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе - 28.10.2026, ПРАЙМ

Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе

Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, заявил в интервью РИА Новости посол России во Фритауне | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:27+0300

2026-10-28T09:27+0300

2026-10-28T09:27+0300

россия

сьерра-леоне

москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, заявил в интервью РИА Новости посол России во Фритауне Андрей Столяров. "Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе", - сказал дипломат агентству в преддверии саммита Россия-Африка. По его словам, сейчас взаимодействие в этой области находится на этапе установления деловых контактов и обсуждения возможных форматов сотрудничества. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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россия, сьерра-леоне, москва