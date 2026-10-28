https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874679227.html
Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе
Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе - 28.10.2026, ПРАЙМ
Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе
Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, заявил в интервью РИА Новости посол России во Фритауне | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:27+0300
2026-10-28T09:27+0300
2026-10-28T09:27+0300
россия
сьерра-леоне
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874679227.jpg?1793168852
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, заявил в интервью РИА Новости посол России во Фритауне Андрей Столяров. "Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе", - сказал дипломат агентству в преддверии саммита Россия-Африка. По его словам, сейчас взаимодействие в этой области находится на этапе установления деловых контактов и обсуждения возможных форматов сотрудничества. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
сьерра-леоне
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сьерра-леоне, москва
РОССИЯ, Сьерра-Леоне, МОСКВА
Посол России рассказал об интересе Сьерра-Леоне в нефтегазовом секторе
Столяров: Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении компаний из РФ в нефтегазовый сектор
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне заинтересована в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, заявил в интервью РИА Новости посол России во Фритауне Андрей Столяров.
"Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе", - сказал дипломат агентству в преддверии саммита Россия-Африка.
По его словам, сейчас взаимодействие в этой области находится на этапе установления деловых контактов и обсуждения возможных форматов сотрудничества.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.