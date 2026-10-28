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В Сьерра-Леоне рассказали о перспективах партнерства с Россией

В Сьерра-Леоне рассказали о перспективах партнерства с Россией - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Сьерра-Леоне рассказали о перспективах партнерства с Россией

Сфера производства и поставок кофе из Сьерра-Леоне может стать практической отправной точкой для развития партнерства страны с Россией, заявила замминистра... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:25+0300

2026-10-28T11:25+0300

2026-10-28T11:28+0300

сельское хозяйство

россия

сьерра-леоне

африка

москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сфера производства и поставок кофе из Сьерра-Леоне может стать практической отправной точкой для развития партнерства страны с Россией, заявила замминистра финансов республики Айсата Mара на форуме Россия-Африка. "Кофе предлагает практическую отправную точку. Однако наши амбиции должны выходить за рамки простого товарного обмена. Они должны быть направлены на создание партнерских отношений, которые приведут к значительным инвестициям", - сказала она на сессии "Экономическая кооперация России и Африки: путь к равноправному партнерству". По ее словам, одним из направлений могут стать инвестиции в выращивание кофе в стране. Кроме того, прямые поставки позволили бы сократить посреднические расходы. Как указала замминистра, Сьерра-Леоне уже обладает институциональной основой для развития совместных проектов, такой как Национальный инвестиционный совет. "Сьерра-Леоне приветствует все инвестиции, если они структурированы так, чтобы приносить выгоду обеим сторонам", - заключила она. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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сельское хозяйство, россия, сьерра-леоне, африка, москва