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В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку
В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку
Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай призвал инвесторов вкладывать денежные средства в Африку,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:49+0300
2026-10-28T13:49+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай призвал инвесторов вкладывать денежные средства в Африку, поскольку спрос в странах континента будет расти.
Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла 28 октября в Москве в рамках саммита "Россия-Африка".
"Наш главный актив - население. Во многих странах население стареет и уменьшается. Каждый четвертый человек на планете к 2050 году будет африканцем. Поэтому пришло время время инвестировать в Африку",- сказал Джулиус Маттай в ходе сессии.
Министр также добавил, что спрос на рынках стран Африки ввиду роста населения также будет расти, поэтому инвестировать в страны континента для инвесторов очень выгодно.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Бизнес, Финансы, АФРИКА, МОСКВА, Сьерра-Леоне
В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку
Министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне призвал инвестировать в Африку
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай призвал инвесторов вкладывать денежные средства в Африку, поскольку спрос в странах континента будет расти.
Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла 28 октября в Москве в рамках саммита "Россия-Африка".
"Наш главный актив - население. Во многих странах население стареет и уменьшается. Каждый четвертый человек на планете к 2050 году будет африканцем. Поэтому пришло время время инвестировать в Африку",- сказал Джулиус Маттай в ходе сессии.
Министр также добавил, что спрос на рынках стран Африки ввиду роста населения также будет расти, поэтому инвестировать в страны континента для инвесторов очень выгодно.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.