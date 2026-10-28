https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874700140.html

В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку

В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Сьерра-Леоне призвали инвесторов инвестировать в Африку

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай призвал инвесторов вкладывать денежные средства в Африку,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:49+0300

2026-10-28T13:49+0300

2026-10-28T13:49+0300

бизнес

финансы

африка

москва

сьерра-леоне

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874700140.jpg?1793184596

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай призвал инвесторов вкладывать денежные средства в Африку, поскольку спрос в странах континента будет расти. Сессия "От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа" прошла 28 октября в Москве в рамках саммита "Россия-Африка". "Наш главный актив - население. Во многих странах население стареет и уменьшается. Каждый четвертый человек на планете к 2050 году будет африканцем. Поэтому пришло время время инвестировать в Африку",- сказал Джулиус Маттай в ходе сессии. Министр также добавил, что спрос на рынках стран Африки ввиду роста населения также будет расти, поэтому инвестировать в страны континента для инвесторов очень выгодно. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

москва

сьерра-леоне

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, африка, москва, сьерра-леоне