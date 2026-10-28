https://1prime.ru/20261028/serra-leone-874727446.html

Сьерра-Леоне заинтересована в прямом авиасообщении с Россией

Сьерра-Леоне заинтересована в прямом авиасообщении с Россией - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сьерра-Леоне заинтересована в прямом авиасообщении с Россией

Сьерра-Леоне заинтересована в прямом авиасообщении с Россией, приглашает авиаперевозчиков РФ к сотрудничеству, сообщил РИА Новости министр транспорта и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:04+0300

2026-10-28T20:04+0300

2026-10-28T20:04+0300

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сьерра-леоне

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сьерра-Леоне заинтересована в прямом авиасообщении с Россией, приглашает авиаперевозчиков РФ к сотрудничеству, сообщил РИА Новости министр транспорта и гражданской авиации страны Альхаджи Фандай Турай. В среду в ходе пленарного заседания на саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в РФ. "Это хорошая идея. Но, к сожалению, у нас в Сьерра-Леоне нет национального авиаперевозчика. Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне", - сказал министр агентству. Он уточнил, что это мог бы быть рейс между двумя столицами, поскольку жители Сьерра-Леоне с удовольствием прилетают в Россию и наоборот. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, россия, сьерра-леоне, москва, владимир путин