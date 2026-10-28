https://1prime.ru/20261028/sertifikatsija-874694765.html
Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 запланирована на 2027 год
Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 запланирована на 2027 год - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 запланирована на 2027 год
Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 и передача первых бортов авиакомпаниям запланированы на 2027 год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:42+0300
2026-10-28T12:42+0300
2026-10-28T12:42+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 и передача первых бортов авиакомпаниям запланированы на 2027 год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
"В следующем году запланировано завершение сертификации и передача первым эксплуатантам лайнеров МС-21 и Суперджет-100", - сказал Мантуров.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
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Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 запланирована на 2027 год
Мантуров: сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 запланирована на 2027 год
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сертификация самолетов МС-21 и SJ-100 и передача первых бортов авиакомпаниям запланированы на 2027 год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
"В следующем году запланировано завершение сертификации и передача первым эксплуатантам лайнеров МС-21 и Суперджет-100", - сказал Мантуров.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.