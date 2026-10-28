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Шанхай к 2028 году внедрит восемь тысяч гуманоидных роботов на заводах

Шанхай к 2028 году внедрит восемь тысяч гуманоидных роботов на заводах - 28.10.2026, ПРАЙМ

Шанхай к 2028 году внедрит восемь тысяч гуманоидных роботов на заводах

Администрация Шанхая планирует создать 500 интеллектуальных заводов продвинутого уровня и внедрить 8 тысяч человекоподобных роботов на заводах, сообщает издание | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:11+0300

2026-10-28T13:11+0300

2026-10-28T13:11+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Администрация Шанхая планирует создать 500 интеллектуальных заводов продвинутого уровня и внедрить 8 тысяч человекоподобных роботов на заводах, сообщает издание "Пэнпай". Шанхай намерен ускорить развитие интеллектуальное производство нового поколения. "К 2028 году планируется... создать 500 интеллектуальных заводов продвинутого уровня, увеличить количество сценариев применения ИИ в обрабатывающей промышленности до более чем 2000", - говорится в сообщении. Помимо этого, администрация города к 2028 году также хочет разработать 10 специализированных больших моделей для практического применения и выпустить более 300 интеллектуальных агентов. "(Планируется - ред.) внедрить 8000 человекоподобных роботов на заводах, увеличить объем отрасли нового интеллектуального производственного оборудования с применением ИИ до более чем 200 миллиардов юаней (30 миллиардов долларов США - ред.)", - пишет "Пэнпай". Шанхай также намерен довести объем отрасли системной интеграции интеллектуального производства до 100 миллиардов юаней (15 миллиардов долларов США).

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технологии, шанхай, сша, китай