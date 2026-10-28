Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/sheremetevo-874729863.html
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса" - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"
Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:43+0300
2026-10-28T21:43+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874729863.jpg?1793212984
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА Новости в компании. "В результате произошедшей по техническим причинам остановки состава другого перевозчика на станции Марк в сторону Одинцово задерживаются поезда "Аэроэкспресса", - пояснили в компании. Там отметили, что в настоящий момент состав другого перевозчика убран. "Ответственные службы принимают все необходимые меры для ввода движения поездов в график", - заключили в "Аэроэкспрессе". "Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
21:43 28.10.2026
 
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"

Поезда "Аэроэкспресса" задерживаются из-за остановки состава другого перевозчика

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА Новости в компании.
"В результате произошедшей по техническим причинам остановки состава другого перевозчика на станции Марк в сторону Одинцово задерживаются поезда "Аэроэкспресса", - пояснили в компании.
Там отметили, что в настоящий момент состав другого перевозчика убран.
"Ответственные службы принимают все необходимые меры для ввода движения поездов в график", - заключили в "Аэроэкспрессе".
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэроэкспрессаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала