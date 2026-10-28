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В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса" - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"
Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:43+0300
2026-10-28T21:43+0300
2026-10-28T21:43+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА Новости в компании.
"В результате произошедшей по техническим причинам остановки состава другого перевозчика на станции Марк в сторону Одинцово задерживаются поезда "Аэроэкспресса", - пояснили в компании.
Там отметили, что в настоящий момент состав другого перевозчика убран.
"Ответственные службы принимают все необходимые меры для ввода движения поездов в график", - заключили в "Аэроэкспрессе".
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
В Шереметьево задерживаются поезда "Аэроэкспресса"
Поезда "Аэроэкспресса" задерживаются из-за остановки состава другого перевозчика
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поезда "Аэроэкспресса" в сообщении с аэропортом "Шереметьево" задерживаются в пути следования из-за остановки состава другого перевозчика, рассказали РИА Новости в компании.
"В результате произошедшей по техническим причинам остановки состава другого перевозчика на станции Марк в сторону Одинцово задерживаются поезда "Аэроэкспресса", - пояснили в компании.
Там отметили, что в настоящий момент состав другого перевозчика убран.
"Ответственные службы принимают все необходимые меры для ввода движения поездов в график", - заключили в "Аэроэкспрессе".
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.