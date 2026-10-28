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Южная Корея оштрафовала Google и Apple почти на 48 миллионов долларов

Южная Корея оштрафовала Google и Apple почти на 48 миллионов долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Южная Корея оштрафовала Google и Apple почти на 48 миллионов долларов

Комиссия по СМИ и коммуникациям Республики Корея приняла решение оштрафовать американские компании Google и Apple в общей сложности на 63,71 миллиарда вон... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:54+0300

2026-10-28T11:54+0300

2026-10-28T11:54+0300

технологии

мировая экономика

apple

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СЕУЛ, 28 окт - ПРАЙМ. Комиссия по СМИ и коммуникациям Республики Корея приняла решение оштрафовать американские компании Google и Apple в общей сложности на 63,71 миллиарда вон (около 47,63 миллиона долларов) за нарушения законодательства, в том числе принуждение разработчиков приложений к использованию определенных способов оплаты, говорится в сообщении регулятора. Решение было принято На 46-м пленарном заседании 28 октября. "Комиссия по СМИ и коммуникациям Республики Корея установила, что обе компании совершили действия, запрещенные законом о телекоммуникационном бизнесе, и приняла решение выдать предписания об устранении нарушений, включая изменение деловых процедур, а также наложить штрафы в размере 42,9 миллиарда вон (около 32,07 миллиона долларов) на Google и 20,81 миллиарда вон (около 15,56 миллиона долларов) на Apple", — говорится в сообщении комиссии. По данным регулятора, Google и Apple ограничивали разработчиков приложений в выборе способов оплаты, разрешая использовать только собственные системы встроенных платежей либо платежные системы сторонних разработчиков, но запрещая другие варианты, включая внешние платежи. При этом за использование сторонних платежных систем обе компании взимали комиссию в размере 26%, не предоставляя некоторых функций, доступных при использовании собственных платежных сервисов, в том числе управления подписками. Кроме того, Google ограничивала отображение цен в зависимости от способа оплаты, а Apple требовала отдельной подачи приложений на рассмотрение. Комиссия также установила, что обе компании необоснованно затягивали проверку приложений, не предоставляя разработчикам конкретных причин задержек и четкой информации о предполагаемых сроках завершения рассмотрения. Отдельное нарушение было выявлено в деятельности Apple. С июля 2015 года по январь 2023 года компания применяла различные принципы расчета комиссии в размере 30% для южнокорейских и иностранных разработчиков. Для зарубежных компаний комиссия рассчитывалась от стоимости без учета налога на добавленную стоимость, тогда как для южнокорейских — от полной цены, уплачиваемой потребителем. Регулятор обязал обе компании пересмотреть правила работы магазинов приложений, устранить ограничения на выбор платежных систем и изменить процедуры проверки приложений. Apple также предписано принять меры для предотвращения дискриминации между южнокорейскими и зарубежными разработчиками. Председатель комиссии Ким Чон Чхоль заявил, что справедливая и устойчивая экосистема рынка приложений возможна только при взаимовыгодном сотрудничестве операторов платформ и разработчиков. Он выразил надежду, что принятые меры станут поворотным моментом для реальных изменений рыночной структуры. Как отмечается в заявлении, расследование деятельности Google и Apple проводилось с 2022 года. Это первый случай применения санкций на основании поправок к закону о телекоммуникационном бизнесе, принятых в 2021 году и запретивших операторам магазинов приложений навязывать определенные способы оплаты и необоснованно задерживать проверку приложений. В марте Google объявила об изменении платежной политики, предусматривающем разрешение внешних платежей и снижение комиссий. Apple также представила регулятору планы добровольного улучшения условий работы на рынке приложений. Комиссия намерена продолжить мониторинг реализации этих изменений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, apple