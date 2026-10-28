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Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка
Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка - 28.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка
Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал про новый банкомат Сбербанка, в котором можно проверить свое здоровье. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:42+0300
2026-10-28T16:42+0300
финансы
банки
москва
антон силуанов
владимир путин
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал про новый банкомат Сбербанка, в котором можно проверить свое здоровье. Банкомат был представлен на выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере в рамках саммита Россия-Африка, которую осмотрел президент России Владимир Путин. "Еще хотел презентовать банкомат одного из наших ведущих банков, Сбербанка, который также работает с использованием искусственного интеллекта. Здесь можно не только снять или положить деньги, но можно одновременно и проверить здоровье по 14 показателям", - сказал Силуанов. Он добавил, что данный банкомат показывает, к какому врачу, в случае необходимости, нужно подойти с тем, чтобы удостовериться в полном своем здоровье. "Поэтому банкомат совмещает в себе функции и такого первичного обследования врача", - подытожил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
192
40
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финансы, банки, москва, антон силуанов, владимир путин, сбербанк
Финансы, Банки, МОСКВА, Антон Силуанов, Владимир Путин, Сбербанк
16:42 28.10.2026
 
Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка

Силуанов рассказал о новом банкомате Сбербанка, в котором можно проверить здоровье

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал про новый банкомат Сбербанка, в котором можно проверить свое здоровье.
Банкомат был представлен на выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере в рамках саммита Россия-Африка, которую осмотрел президент России Владимир Путин.
"Еще хотел презентовать банкомат одного из наших ведущих банков, Сбербанка, который также работает с использованием искусственного интеллекта. Здесь можно не только снять или положить деньги, но можно одновременно и проверить здоровье по 14 показателям", - сказал Силуанов.
Он добавил, что данный банкомат показывает, к какому врачу, в случае необходимости, нужно подойти с тем, чтобы удостовериться в полном своем здоровье.
"Поэтому банкомат совмещает в себе функции и такого первичного обследования врача", - подытожил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ФинансыБанкиМОСКВААнтон СилуановВладимир ПутинСбербанк
 
 
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