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Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону
Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону - 28.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону
Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов представил на полях саммита Россия-Африка большую императорскую корону, изготовленную в 1762 году для... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:48+0300
2026-10-28T16:48+0300
россия
африка
москва
антон силуанов
алроса
de beers
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов представил на полях саммита Россия-Африка большую императорскую корону, изготовленную в 1762 году для коронации Екатерины II, содержащую более килограмма золота и большое количество бриллиантов. "Мы являемся одним из ведущих стран по обработке природных алмазов. Мы и добываем алмазы, и обрабатываем алмазы. Поэтому эта шапка была в 1762 году изготовлена. Она была изготовлена для нашей императрицы Екатерины II. Здесь более килограмма золота и большое количество бриллиантов", - сказал Силуанов. Россия готова к сотрудничеству со странами Африки, если они нуждаются в обмене опытом с точки зрения технологий, добычи, обработки, изготовления изделий с драгоценными металлами и драгоценными камнями, отметил вице-премьер. Российская группа компаний "Алроса" и корпорация De Beers являются примерно одинаковыми по величине ведущими алмазодобывающими компаниями в мире. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, антон силуанов, алроса, de beers
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Антон Силуанов, Алроса, De Beers
16:48 28.10.2026
 
Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону

Силуанов представил императорскую корону, изготовленную в 1762 году для Екатерины II

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов представил на полях саммита Россия-Африка большую императорскую корону, изготовленную в 1762 году для коронации Екатерины II, содержащую более килограмма золота и большое количество бриллиантов.
"Мы являемся одним из ведущих стран по обработке природных алмазов. Мы и добываем алмазы, и обрабатываем алмазы. Поэтому эта шапка была в 1762 году изготовлена. Она была изготовлена для нашей императрицы Екатерины II. Здесь более килограмма золота и большое количество бриллиантов", - сказал Силуанов.
Россия готова к сотрудничеству со странами Африки, если они нуждаются в обмене опытом с точки зрения технологий, добычи, обработки, изготовления изделий с драгоценными металлами и драгоценными камнями, отметил вице-премьер.
Российская группа компаний "Алроса" и корпорация De Beers являются примерно одинаковыми по величине ведущими алмазодобывающими компаниями в мире.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАФРИКАМОСКВААнтон СилуановАлросаDe Beers
 
 
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