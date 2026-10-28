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Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону

Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону - 28.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов представил на саммите Россия-Африка императорскую корону

Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов представил на полях саммита Россия-Африка большую императорскую корону, изготовленную в 1762 году для... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:48+0300

2026-10-28T16:48+0300

2026-10-28T16:48+0300

россия

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антон силуанов

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов представил на полях саммита Россия-Африка большую императорскую корону, изготовленную в 1762 году для коронации Екатерины II, содержащую более килограмма золота и большое количество бриллиантов. "Мы являемся одним из ведущих стран по обработке природных алмазов. Мы и добываем алмазы, и обрабатываем алмазы. Поэтому эта шапка была в 1762 году изготовлена. Она была изготовлена для нашей императрицы Екатерины II. Здесь более килограмма золота и большое количество бриллиантов", - сказал Силуанов. Россия готова к сотрудничеству со странами Африки, если они нуждаются в обмене опытом с точки зрения технологий, добычи, обработки, изготовления изделий с драгоценными металлами и драгоценными камнями, отметил вице-премьер. Российская группа компаний "Алроса" и корпорация De Beers являются примерно одинаковыми по величине ведущими алмазодобывающими компаниями в мире. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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