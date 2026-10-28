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Сбербанк заявил о росте доли рыночной ипотеки в выдачах - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк заявил о росте доли рыночной ипотеки в выдачах
Сбербанк заявил о росте доли рыночной ипотеки в выдачах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк заявил о росте доли рыночной ипотеки в выдачах
Доля рыночной ипотеки в выдачах в этом году постепенно растет и сейчас уже выше 50%, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:45+0300
2026-10-28T15:45+0300
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в выдачах в этом году постепенно растет и сейчас уже выше 50%, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы видим, что потихоньку все-таки увеличивается выдача по рыночной ипотеке, и ее доля, она уже существенно выше 50%, там уже приближается к 60%", - сказал он в ходе конференц-колла с журналистами. "Это, скорее, позитивный сигнал, потому что то, что в нашем портфеле 63% сегодня ипотеки выданы по госпрограммам и субсидируются государством, это, конечно, в целом не очень хорошая ситуация. Мы приветствуем, когда именно рыночная ипотека будет расти и замещать собой ипотеку с господдержкой", - добавил Скворцов. Согласно отчетности банка по МСФО, доля рыночных программ в выдачах Сбербанка остается на высоком уровне и составляет 34% за третий квартал 2026 года.
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финансы, банки, сбербанк
Финансы, Банки, Сбербанк
15:45 28.10.2026
 
Сбербанк заявил о росте доли рыночной ипотеки в выдачах

Скворцов: доля рыночной ипотеки в выдачах в этом году уже выше 50%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в выдачах в этом году постепенно растет и сейчас уже выше 50%, заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мы видим, что потихоньку все-таки увеличивается выдача по рыночной ипотеке, и ее доля, она уже существенно выше 50%, там уже приближается к 60%", - сказал он в ходе конференц-колла с журналистами.
"Это, скорее, позитивный сигнал, потому что то, что в нашем портфеле 63% сегодня ипотеки выданы по госпрограммам и субсидируются государством, это, конечно, в целом не очень хорошая ситуация. Мы приветствуем, когда именно рыночная ипотека будет расти и замещать собой ипотеку с господдержкой", - добавил Скворцов.
Согласно отчетности банка по МСФО, доля рыночных программ в выдачах Сбербанка остается на высоком уровне и составляет 34% за третий квартал 2026 года.
 
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