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Словакия подписала с Westinghouse соглашение по проекту АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия подписала с Westinghouse соглашение по проекту АЭС
Словакия подписала с Westinghouse соглашение по проекту АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Словакия подписала с Westinghouse соглашение по проекту АЭС
Словакия подписала с американской компанией Westinghouse соглашение об оказании услуг в области проектного инжиниринга по проекту нового энергоблока АЭС в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:06+0300
2026-10-28T21:06+0300
словакия
сша
роберт фицо
westinghouse
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Словакия подписала с американской компанией Westinghouse соглашение об оказании услуг в области проектного инжиниринга по проекту нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В среду представители словацкой атомной энергетической компании Jess и госкомпании по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали с американской компанией Westinghouse в Братиславе соглашение об оказании услуг в области предварительных проектно-инженерных услуг. "Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения", - сказал Фицо по итогам церемонии подписания соглашения, его заявление транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Он отметил, что подписание этого документа "маленький, но очень важный шаг". "Нас уже в этом процессе ничего не остановит", - заключил Фицо. Республика в январе подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем сделает возможным строительство компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице. В феврале Фицо выражал надежду, что в 2027 году будет подписано полноценное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.
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словакия, сша, роберт фицо, westinghouse
СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Westinghouse
21:06 28.10.2026
 
Словакия подписала с Westinghouse соглашение по проекту АЭС

Словакия подписала с Westinghouse соглашение о проектном инжиниринге по АЭС

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БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Словакия подписала с американской компанией Westinghouse соглашение об оказании услуг в области проектного инжиниринга по проекту нового энергоблока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В среду представители словацкой атомной энергетической компании Jess и госкомпании по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали с американской компанией Westinghouse в Братиславе соглашение об оказании услуг в области предварительных проектно-инженерных услуг.
"Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения", - сказал Фицо по итогам церемонии подписания соглашения, его заявление транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он отметил, что подписание этого документа "маленький, но очень важный шаг".
"Нас уже в этом процессе ничего не остановит", - заключил Фицо.
Республика в январе подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем сделает возможным строительство компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице. В феврале Фицо выражал надежду, что в 2027 году будет подписано полноценное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.
 
СЛОВАКИЯСШАРоберт ФицоWestinghouse
 
 
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