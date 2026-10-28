https://1prime.ru/20261028/smolov-874712436.html
Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову
Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову - 28.10.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Роскомнадзора, требовавшего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:18+0300
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россия
роскомнадзор
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Роскомнадзора, требовавшего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом истца от исковых требований. Причины отказа не уточняются. Суд взыскал со Смолова в доход федерального бюджета госпошлину в размере 20 тысяч рублей. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин, когда ответчик добровольно в суде гасит задолженность, обычно истец отказывается от иска. "Тогда суд взыскивает с ответчика пошлину, которую истец вынужден был оплатить для обращения в суд", - сказал эксперт. Иск поступил в суд в сентябре. Истец просил взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе. Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) и другие. Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.
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бизнес, россия, роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роскомнадзор
Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову
Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову на 300 тысяч рублей
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Роскомнадзора, требовавшего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом истца от исковых требований. Причины отказа не уточняются. Суд взыскал со Смолова в доход федерального бюджета госпошлину в размере 20 тысяч рублей.
Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин, когда ответчик добровольно в суде гасит задолженность, обычно истец отказывается от иска. "Тогда суд взыскивает с ответчика пошлину, которую истец вынужден был оплатить для обращения в суд", - сказал эксперт.
Иск поступил в суд в сентябре. Истец просил взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе.
Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) и другие.
Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей.
Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор.
Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.