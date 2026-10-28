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Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову

Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову - 28.10.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Федору Смолову

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Роскомнадзора, требовавшего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:05+0300

2026-10-28T16:05+0300

2026-10-28T16:18+0300

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роскомнадзор

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Роскомнадзора, требовавшего взыскать 300 тысяч рублей с бывшего футболиста сборной России Федора Смолова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом истца от исковых требований. Причины отказа не уточняются. Суд взыскал со Смолова в доход федерального бюджета госпошлину в размере 20 тысяч рублей. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин, когда ответчик добровольно в суде гасит задолженность, обычно истец отказывается от иска. "Тогда суд взыскивает с ответчика пошлину, которую истец вынужден был оплатить для обращения в суд", - сказал эксперт. Иск поступил в суд в сентябре. Истец просил взыскать со Смолова "для зачисления в доход федерального бюджета" долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу, предусмотренным нормами закона о рекламе. Ранее ведомство подало несколько таких исков к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) и другие. Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Смолов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", "Краснодар" и сборную России. Профессиональную карьеру завершил в прошлом году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскомнадзор