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Соцфонд компенсирует затраты на товары и услуги для детей с инвалидностью

Соцфонд компенсирует затраты на товары и услуги для детей с инвалидностью - 28.10.2026, ПРАЙМ

Соцфонд компенсирует затраты на товары и услуги для детей с инвалидностью

Соцфонд компенсирует затраты на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, в перечень входят 60 позиций, сообщили в ведомстве. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:46+0300

2026-10-28T22:46+0300

2026-10-28T22:46+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874730954.jpg?1793216788

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Соцфонд компенсирует затраты на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, в перечень входят 60 позиций, сообщили в ведомстве. "Соцфонд компенсирует затраты на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью. Перечень таких товаров и услуг определен - в него входят 60 позиций, в том числе лестничные, мобильные и стационарные подъемники, а также услуга чтеца-секретаря", - говорится в сообщении в официальном канале Соцфонда на платформе "Макс". Для получения компенсации необходимо, в частности, получить индивидуальную программу реабилитации и абилитации, в которой указаны необходимые товары или услуги, расходы на которые можно компенсировать маткапиталом, а также оформить заявление через Госуслуги, в клиентской службе СФР или МФЦ. Затем нужно будет принести документы, подтверждающие покупку, и акт проверки наличия товара в клиентскую службу Соцфонда. Уточняется, что Соцфонд перечислит средства на банковский счет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Программа реабилитации или абилитации ребенка с инвалидностью должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. В ведомстве подчеркнули, что воспользоваться маткапиталом на эти цели можно сразу после рождения ребенка.

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