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Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды в 7,14 рубля на акцию - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды в 7,14 рубля на акцию
Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды в 7,14 рубля на акцию - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды в 7,14 рубля на акцию
Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый квартал в размере 7,14 рубля на одну акцию, сообщила МКК. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:21+0300
2026-10-28T10:24+0300
финансы
мкк
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый квартал в размере 7,14 рубля на одну акцию, сообщила МКК. "Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды за третий квартал 2026 года 714 миллионов рублей, или 7,14 рубля на одну акцию, что составляет почти 100% от чистой прибыли за период", - говорится в релизе. Отмечается, что дата закрытия реестра для получения дивидендов – 13 декабря, при условии их одобрения акционерами 2 декабря. В "Займере" напомнили, что дивидендная политика компании предусматривает ежеквартальное направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. При этом с начала года компания направила акционерам 100% чистой прибыли четвертого квартала прошлого и первого и второго кварталов текущего годов. ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов. По итогам прошлого квартала чистая прибыль микрокредитной группы по МСФО увеличилась на 48% в квартальном выражении, до 716 миллионов рублей.
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192
40
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финансы, мкк
Финансы, МКК
10:21 28.10.2026 (обновлено: 10:24 28.10.2026)
 
Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды в 7,14 рубля на акцию

Совет директоров "Займера" рекомендовал дивиденды за III квартал в 7,14 рубля на акцию

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров микрокредитной компании (МКК) "Займер" рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый квартал в размере 7,14 рубля на одну акцию, сообщила МКК.
"Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды за третий квартал 2026 года 714 миллионов рублей, или 7,14 рубля на одну акцию, что составляет почти 100% от чистой прибыли за период", - говорится в релизе.
Отмечается, что дата закрытия реестра для получения дивидендов – 13 декабря, при условии их одобрения акционерами 2 декабря.
В "Займере" напомнили, что дивидендная политика компании предусматривает ежеквартальное направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. При этом с начала года компания направила акционерам 100% чистой прибыли четвертого квартала прошлого и первого и второго кварталов текущего годов.
ПАО МКК "Займер" - финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов. По итогам прошлого квартала чистая прибыль микрокредитной группы по МСФО увеличилась на 48% в квартальном выражении, до 716 миллионов рублей.
 
ФинансыМКК
 
 
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