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Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам

Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам - 28.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам

Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:43+0300

2026-10-28T17:43+0300

2026-10-28T17:43+0300

роснефть

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 ноября 2026 года... Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" и порядку его выплаты", - говорится в сообщении. Также совет директоров обсудит повестку дня внеочередного собрания акционеров. "Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, на дивиденды может быть направлено 100 миллиардов рублей, или 9,4 рубля на акцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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