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Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам
Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам
Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:43+0300
2026-10-28T17:43+0300
роснефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874720370.jpg?1793198607
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 ноября 2026 года... Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" и порядку его выплаты", - говорится в сообщении. Также совет директоров обсудит повестку дня внеочередного собрания акционеров. "Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, на дивиденды может быть направлено 100 миллиардов рублей, или 9,4 рубля на акцию.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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192
40
192
40
роснефть
Роснефть
17:43 28.10.2026
 
Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по дивидендам

Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 6 ноября обсудит рекомендации по промежуточным дивидендам, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 ноября 2026 года... Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" и порядку его выплаты", - говорится в сообщении.
Также совет директоров обсудит повестку дня внеочередного собрания акционеров.
"Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, на дивиденды может быть направлено 100 миллиардов рублей, или 9,4 рубля на акцию.
 
Роснефть
 
 
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