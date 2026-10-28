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Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб
Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб
Совет директоров девелоперской группы ЛСР в среду принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 миллиарда рублей. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:04+0300
2026-10-28T18:04+0300
2026-10-28T18:04+0300
акции
рынок
бизнес
мосбиржа
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ЛСР в среду принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 миллиарда рублей.
"Количество приобретаемых обществом акций: 5 151 510 штук. Цена приобретения одной акции: 675 рублей 00 копеек. Цена определена исходя из рыночной стоимости акций", - говорится в сообщении компании.
Как уточняется в нем, акционеры могут заявить о продаже своих акций эмитенту с 18 ноября по 17 декабря включительно.
Ранее в среду в ходе торгов на Мосбирже акции ЛСР максимально подскакивали в цене на 33% к уровню предыдущего закрытия - до 879,8 рубля. К 17.32 мск акции компании выросли на 10,75% - до 733,4 рубля.
ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.
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акции, рынок, бизнес, мосбиржа
Акции, Рынок, Бизнес, Мосбиржа
Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб
Совет директоров ЛСР принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 млрд руб
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ЛСР в среду принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 миллиарда рублей.
"Количество приобретаемых обществом акций: 5 151 510 <…> штук. Цена приобретения одной акции: 675 <...> рублей 00 копеек. Цена определена исходя из рыночной стоимости акций", - говорится в сообщении компании.
Как уточняется в нем, акционеры могут заявить о продаже своих акций эмитенту с 18 ноября по 17 декабря включительно.
Ранее в среду в ходе торгов на Мосбирже акции ЛСР максимально подскакивали в цене на 33% к уровню предыдущего закрытия - до 879,8 рубля. К 17.32 мск акции компании выросли на 10,75% - до 733,4 рубля.
ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.