https://1prime.ru/20261028/sovet-874721147.html

Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб

Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб - 28.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров ЛСР выкупит акции компании почти на 3,5 млрд руб

Совет директоров девелоперской группы ЛСР в среду принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 миллиарда рублей. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:04+0300

2026-10-28T18:04+0300

2026-10-28T18:04+0300

акции

рынок

бизнес

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874721147.jpg?1793199881

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы ЛСР в среду принял решение о выкупе акций компании почти на 3,5 миллиарда рублей. "Количество приобретаемых обществом акций: 5 151 510 штук. Цена приобретения одной акции: 675 рублей 00 копеек. Цена определена исходя из рыночной стоимости акций", - говорится в сообщении компании. Как уточняется в нем, акционеры могут заявить о продаже своих акций эмитенту с 18 ноября по 17 декабря включительно. Ранее в среду в ходе торгов на Мосбирже акции ЛСР максимально подскакивали в цене на 33% к уровню предыдущего закрытия - до 879,8 рубля. К 17.32 мск акции компании выросли на 10,75% - до 733,4 рубля. ЛСР - крупный российский застройщик жилья и производитель стройматериалов. Компания основана Андреем Молчановым.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, бизнес, мосбиржа