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Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути

Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути - 28.10.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути

Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:08+0300

2026-10-28T12:08+0300

2026-10-28T12:15+0300

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. Соглашение подразумевает возведение второго главного пути колеи шириной 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия. Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств. Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Уточняется, что работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

китай

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россия, бизнес, китай, совфед