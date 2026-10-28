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Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути
Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути
Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:08+0300
2026-10-28T12:15+0300
россия
бизнес
китай
совфед
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. Соглашение подразумевает возведение второго главного пути колеи шириной 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия. Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств. Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Уточняется, что работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.
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россия, бизнес, китай, совфед
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Совфед
12:08 28.10.2026 (обновлено: 12:15 28.10.2026)
 
Совфед одобрил соглашение с Китаем о новом железнодорожном пути

Совфед одобрил соглашение с Китаем о строительстве нового железнодорожного пути

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.
Соглашение подразумевает возведение второго главного пути колеи шириной 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия.
Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств.
Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе.
Уточняется, что работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙСовфед
 
 
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