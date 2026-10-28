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Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу
Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу
Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу РФ, и об... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:06+0300
2026-10-28T13:06+0300
общество
россия
совфед
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу РФ, и об изъятии из оборота земель с воинскими захоронениями. Документ относит участки, занятые зданиями и сооружениями для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу, к землям, ограниченным в обороте. Также закон предусматривает изъятие из оборота всех территорий с воинскими захоронениями независимо от того, находятся они в федеральной, региональной или муниципальной собственности. Такие участки будет запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а любые сделки с ними будут признаваться ничтожными для сохранения мемориальных мест и обеспечения к ним доступа граждан. Кроме того, документ устанавливает возможность оформлять сервитуты на землях с особым правовым режимом. Это позволит размещать на них линии электро-, газо- и водоснабжения, а также другие инженерные сети при сохранении основного разрешенного использования участков. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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общество , россия, совфед
Общество , РОССИЯ, Совфед
13:06 28.10.2026
 
Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу

Совфед одобрил закон об ограничении оборота земель под пунктами пропуска через госграницу

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу РФ, и об изъятии из оборота земель с воинскими захоронениями.
Документ относит участки, занятые зданиями и сооружениями для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу, к землям, ограниченным в обороте.
Также закон предусматривает изъятие из оборота всех территорий с воинскими захоронениями независимо от того, находятся они в федеральной, региональной или муниципальной собственности.
Такие участки будет запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а любые сделки с ними будут признаваться ничтожными для сохранения мемориальных мест и обеспечения к ним доступа граждан.
Кроме того, документ устанавливает возможность оформлять сервитуты на землях с особым правовым режимом. Это позволит размещать на них линии электро-, газо- и водоснабжения, а также другие инженерные сети при сохранении основного разрешенного использования участков.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
ОбществоРОССИЯСовфед
 
 
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