https://1prime.ru/20261028/sovfed-874697073.html

Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу

Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу - 28.10.2026, ПРАЙМ

Совфед ограничил оборот земель под пунктами пропуска через госграницу

Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу РФ, и об... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:06+0300

2026-10-28T13:06+0300

2026-10-28T13:06+0300

общество

россия

совфед

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу РФ, и об изъятии из оборота земель с воинскими захоронениями. Документ относит участки, занятые зданиями и сооружениями для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу, к землям, ограниченным в обороте. Также закон предусматривает изъятие из оборота всех территорий с воинскими захоронениями независимо от того, находятся они в федеральной, региональной или муниципальной собственности. Такие участки будет запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а любые сделки с ними будут признаваться ничтожными для сохранения мемориальных мест и обеспечения к ним доступа граждан. Кроме того, документ устанавливает возможность оформлять сервитуты на землях с особым правовым режимом. Это позволит размещать на них линии электро-, газо- и водоснабжения, а также другие инженерные сети при сохранении основного разрешенного использования участков. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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общество , россия, совфед