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Совфед одобрил закон об аутсорсинге информационных технологий - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон об аутсорсинге информационных технологий
Совфед одобрил закон об аутсорсинге информационных технологий - 28.10.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об аутсорсинге информационных технологий
Сенаторы одобрили закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:41+0300
2026-10-28T14:41+0300
финансы
россия
банк россии
фсб
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874703494.jpg?1793187715
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России. Документ разработан в целях обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли, говорится в сопроводительных материалах. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. Уточняется, что привлекаемая организация сможет начать обработку через 60 дней со дня отправки такого уведомления. Речь идет о сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), удалении, уничтожении информации ограниченного доступа (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) с использованием информационных систем и их компонентов. ЦБ по согласованию с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Минцифры и Росфинмониторингом будет устанавливать порядок привлечения кредитными и некредитными финансовыми организациями других организаций для такого аутсорсинга и порядок их взаимодействия, а также требования к привлекаемым организациям. Эти требования будут касаться информационных систем и их компонентов; обеспечения защиты информации, включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к ней; операционной надежности; осуществления внутреннего контроля. Аналогичным образом регулятор установит и критерии, по которым организация не может привлекаться к аутсорсингу на финрынке. В случае нарушения установленных Банком России порядков и требований регулятор будет вправе, помимо других законодательно предусмотренных мер, запретить на срок до полугода обработку информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих организациям, привлекаемым для аутсорсинга. "Реализация закона не окажет отрицательного влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не повлечет негативных финансово-экономических последствий", - говорится в заключении бюджетного комитета Совфеда. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.
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192
40
192
40
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финансы, россия, банк россии, фсб, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Банк России, ФСБ, Росфинмониторинг
14:41 28.10.2026
 
Совфед одобрил закон об аутсорсинге информационных технологий

Сенаторы одобрили закон об аутсорсинге информационных технологий на финансовом рынке

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.
Документ разработан в целях обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли, говорится в сопроводительных материалах.
Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. Уточняется, что привлекаемая организация сможет начать обработку через 60 дней со дня отправки такого уведомления.
Речь идет о сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), удалении, уничтожении информации ограниченного доступа (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) с использованием информационных систем и их компонентов.
ЦБ по согласованию с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Минцифры и Росфинмониторингом будет устанавливать порядок привлечения кредитными и некредитными финансовыми организациями других организаций для такого аутсорсинга и порядок их взаимодействия, а также требования к привлекаемым организациям.
Эти требования будут касаться информационных систем и их компонентов; обеспечения защиты информации, включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к ней; операционной надежности; осуществления внутреннего контроля. Аналогичным образом регулятор установит и критерии, по которым организация не может привлекаться к аутсорсингу на финрынке.
В случае нарушения установленных Банком России порядков и требований регулятор будет вправе, помимо других законодательно предусмотренных мер, запретить на срок до полугода обработку информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих организациям, привлекаемым для аутсорсинга.
"Реализация закона не окажет отрицательного влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не повлечет негативных финансово-экономических последствий", - говорится в заключении бюджетного комитета Совфеда.
Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.
 
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