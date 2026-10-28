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В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов - 28.10.2026, ПРАЙМ
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов
США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T23:31+0300
2026-10-28T23:31+0300
2026-10-28T23:31+0300
технологии
россия
сша
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart Engines.
"Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность. ИИ-технология лежит в основе программных продуктов компании, внедренных в ведущих банках, страховых, телекоме и на государственных границах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запатентованная система распознавания позволяет реализовывать разные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и других документов, выявление признаков подделки и попыток выдать себя за другого человека.
Так, технология находит документ в кадре и определяет его тип, анализирует структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы.
Алгоритмы учитывают геометрию документа, проективные искажения и сложный фон, а также позволяют сопоставлять лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.
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технологии, россия, сша
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов
США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов на границах России
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart Engines.
"Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность. ИИ-технология лежит в основе программных продуктов компании, внедренных в ведущих банках, страховых, телекоме и на государственных границах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запатентованная система распознавания позволяет реализовывать разные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и других документов, выявление признаков подделки и попыток выдать себя за другого человека.
Так, технология находит документ в кадре и определяет его тип, анализирует структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы.
Алгоритмы учитывают геометрию документа, проективные искажения и сложный фон, а также позволяют сопоставлять лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.