Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/ssha-874731306.html
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов - 28.10.2026, ПРАЙМ
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов
США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T23:31+0300
2026-10-28T23:31+0300
технологии
россия
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874731306.jpg?1793219498
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart Engines. "Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность. ИИ-технология лежит в основе программных продуктов компании, внедренных в ведущих банках, страховых, телекоме и на государственных границах России", - говорится в сообщении. Отмечается, что запатентованная система распознавания позволяет реализовывать разные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и других документов, выявление признаков подделки и попыток выдать себя за другого человека. Так, технология находит документ в кадре и определяет его тип, анализирует структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы. Алгоритмы учитывают геометрию документа, проективные искажения и сложный фон, а также позволяют сопоставлять лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, сша
Технологии, РОССИЯ, США
23:31 28.10.2026
 
В США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов

США выдали патент на российскую технологию распознавания паспортов на границах России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. США выдали патент на российскую технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает паспорта на границах России, рассказали РИА Новости в Smart Engines.
"Российская компания Smart Engines запатентовала в США флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность. ИИ-технология лежит в основе программных продуктов компании, внедренных в ведущих банках, страховых, телекоме и на государственных границах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запатентованная система распознавания позволяет реализовывать разные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и других документов, выявление признаков подделки и попыток выдать себя за другого человека.
Так, технология находит документ в кадре и определяет его тип, анализирует структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы.
Алгоритмы учитывают геометрию документа, проективные искажения и сложный фон, а также позволяют сопоставлять лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.
 
ТехнологииРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала