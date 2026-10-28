https://1prime.ru/20261028/stavka-874702891.html

Ставка RUONIA 27 октября не изменилась и осталась на уровне 14,04%

Ставка RUONIA 27 октября не изменилась и осталась на уровне 14,04% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 27 октября не изменилась и осталась на уровне 14,04%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 27 октября, не изменилась и | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:35+0300

2026-10-28T14:35+0300

2026-10-28T14:35+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 27 октября, не изменилась и осталась на уровне 14,04% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 736,09 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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