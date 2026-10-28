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Верховный суд разъяснил, от чего зависят выплаты по банковской гарантии - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд разъяснил, от чего зависят выплаты по банковской гарантии
Верховный суд разъяснил, от чего зависят выплаты по банковской гарантии - 28.10.2026, ПРАЙМ
Верховный суд разъяснил, от чего зависят выплаты по банковской гарантии
Верховный суд России разъяснил, что размер выплаты по банковской гарантии должен соответствовать только объему неисполненных обязательств по контракту, а не... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T06:58+0300
2026-10-28T08:25+0300
финансы
россия
банки
верховный суд
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Верховный суд России разъяснил, что размер выплаты по банковской гарантии должен соответствовать только объему неисполненных обязательств по контракту, а не всей сумме гарантийного обеспечения, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Поводом для разбирательства стал спор предпринимателя и казенного учреждения столицы. Бизнесмен поставил заказчику генераторы по контракту на 14,7 миллиона рублей, предоставив банковскую гарантию на 10,2 миллиона, но товар оказался некачественным, контракт расторгли. При этом заказчик потребовал от банка всю сумму обеспечения, хотя реальные штрафы и пени по контракту составили лишь 1,4 миллиона рублей. Банк выплатил учреждению полную сумму гарантии, а затем взыскал ее с предпринимателя. Бизнесмен же посчитал, что заказчик получил лишнее, и обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, посчитав, что учреждение правомерно получило всю сумму по гарантии. Апелляция это решение отменила и взыскала с заказчика в пользу бизнесмена почти 8,9 миллиона рублей. Арбитражный суд Московского округа затем отменил постановление апелляции и вернул в силу решение первой инстанции. Однако судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила постановление окружного суда и оставила в силе решение апелляции. "Истребуемая по гарантии сумма должна быть не произвольной, а обоснованной и вытекать из нарушения конкретных обязательств", - говорится в документе Верховного суда. Банковская гарантия является финансовым инструментом, который помогает бизнесу и заказчикам снизить риски в сделках. Банк берет на себя обязательство выплатить заказчику определенную сумму, если подрядчик нарушит условия контракта. Такой механизм особенно важен в госзакупках, позволяя компании участвовать в тендерах, не замораживая собственные оборотные средства. Если банку приходится выплатить деньги заказчику, то затем он взыскивает эту сумму с подрядчика.
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40
192
40
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4.7
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финансы, россия, банки, верховный суд
Финансы, РОССИЯ, Банки, Верховный суд
06:58 28.10.2026 (обновлено: 08:25 28.10.2026)
 

Верховный суд разъяснил, от чего зависят выплаты по банковской гарантии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Верховный суд России разъяснил, что размер выплаты по банковской гарантии должен соответствовать только объему неисполненных обязательств по контракту, а не всей сумме гарантийного обеспечения, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Поводом для разбирательства стал спор предпринимателя и казенного учреждения столицы. Бизнесмен поставил заказчику генераторы по контракту на 14,7 миллиона рублей, предоставив банковскую гарантию на 10,2 миллиона, но товар оказался некачественным, контракт расторгли.
При этом заказчик потребовал от банка всю сумму обеспечения, хотя реальные штрафы и пени по контракту составили лишь 1,4 миллиона рублей. Банк выплатил учреждению полную сумму гарантии, а затем взыскал ее с предпринимателя.
Бизнесмен же посчитал, что заказчик получил лишнее, и обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, посчитав, что учреждение правомерно получило всю сумму по гарантии. Апелляция это решение отменила и взыскала с заказчика в пользу бизнесмена почти 8,9 миллиона рублей. Арбитражный суд Московского округа затем отменил постановление апелляции и вернул в силу решение первой инстанции.
Однако судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила постановление окружного суда и оставила в силе решение апелляции.
"Истребуемая по гарантии сумма должна быть не произвольной, а обоснованной и вытекать из нарушения конкретных обязательств", - говорится в документе Верховного суда.
Банковская гарантия является финансовым инструментом, который помогает бизнесу и заказчикам снизить риски в сделках. Банк берет на себя обязательство выплатить заказчику определенную сумму, если подрядчик нарушит условия контракта. Такой механизм особенно важен в госзакупках, позволяя компании участвовать в тендерах, не замораживая собственные оборотные средства. Если банку приходится выплатить деньги заказчику, то затем он взыскивает эту сумму с подрядчика.
 
ФинансыРОССИЯБанкиВерховный суд
 
 
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