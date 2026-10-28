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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google - 28.10.2026, ПРАЙМ
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы еще на полгода продлил конкурсное производство в ООО "Гугл", российском подразделении Google, передает корреспондент РИА Новости из зала... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:45+0300
2026-10-28T11:03+0300
технологии
бизнес
москва
гугл
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы еще на полгода продлил конкурсное производство в ООО "Гугл", российском подразделении Google, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок конкурсного производства… на шесть месяцев", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского. Управляющий пояснил в суде, что пока завершены не все мероприятия в деле о банкротстве, в частности, не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. Следующий отчет конкурсного управляющего назначен на 26 апреля. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
технологии, бизнес, москва, гугл
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Гугл
10:45 28.10.2026 (обновлено: 11:03 28.10.2026)
 
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд в Москве продлил еще на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы еще на полгода продлил конкурсное производство в ООО "Гугл", российском подразделении Google, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок конкурсного производства… на шесть месяцев", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского. Управляющий пояснил в суде, что пока завершены не все мероприятия в деле о банкротстве, в частности, не рассмотрено заявление о привлечении бывших контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.
Следующий отчет конкурсного управляющего назначен на 26 апреля.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАГугл
 
 
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