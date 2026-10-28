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Суд отложил дело владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

Суд отложил дело владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров - 28.10.2026, ПРАЙМ

Суд отложил дело владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края отложил до 15 декабря рассмотрение дела об иске администрации Анапы и Морспасслужбы к владельцам танкеров, затонувших в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:28+0300

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КРАСНОДАР, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края отложил до 15 декабря рассмотрение дела об иске администрации Анапы и Морспасслужбы к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В судебном заседании представитель страховой компании "Абсолют страхование" ходатайствовал о переносе судебного заседания из-за отсутствия у них части документов о деле. Представитель Морспасслужбы возразил против переноса. "Суд определил ходатайство удовлетворить. Отложить заседание на 15 декабря", - сказал судья. На судебном заседании в сентябре суд удовлетворил ходатайство администрации Анапы об объединении их иска с требованиями Морспасслужбы к владельцам танкеров. Ведомство увеличило до 1,2 миллиарда рублей свои исковые требования. ФГБУ "Морспасслужба" обращалось в суд с иском о солидарном взыскании расходов с владельцев танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Иск был удовлетворен частично - на сумму 404,3 миллиона рублей. Решение было обжаловано. В марте арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и направил спор на новое рассмотрение. Ранее арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы о привлечении страховых компаний "ВСК" и "Абсолют страхование" в качестве соответчиков по делу о взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Сумма исковых требований мэрии к владельцам и фрахтователю танкеров составляла 610,7 миллиона рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.

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бизнес, россия, краснодарский край, анапа, вск