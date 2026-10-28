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Суд признал банкротом бывшего бенефициара "Подмосковья"

Суд признал банкротом бывшего бенефициара "Подмосковья" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Суд признал банкротом бывшего бенефициара "Подмосковья"

Арбитражный суд Московской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара подольской... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:10+0300

2026-10-28T13:10+0300

2026-10-28T13:10+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал банкротом бывшего бенефициара подольской страховой компании "Подмосковье" Владимира Секрета и ввел процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. "Требования страховой компании в размере 512,7 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении. Ранее суд взыскал такую сумму с Секрета и других контролировавших компанию лиц в порядке субсидиарной ответственности. Основанием для привлечения послужили сделки по выводу и замещению ликвидных активов "Подмосковья". Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2017 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

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