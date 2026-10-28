https://1prime.ru/20261028/sud-874698826.html
Суд оставил без рассмотрения иск Cartier к Sunlight
Суд оставил без рассмотрения иск Cartier к Sunlight - 28.10.2026, ПРАЙМ
Суд оставил без рассмотрения иск Cartier к Sunlight
Суд по интеллектуальным правам поддержал две нижестоящие инстанции, которые оставили без рассмотрения иск владельца французского бренда украшений Cartier к... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:28+0300
2026-10-28T13:28+0300
2026-10-28T13:28+0300
бизнес
россия
москва
sunlight
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам поддержал две нижестоящие инстанции, которые оставили без рассмотрения иск владельца французского бренда украшений Cartier к российской ювелирной сети Sunlight о взыскании компенсации якобы за нарушение прав истца на его товарный знак и на произведения дизайна.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд отклонил кассационную жалобу швейцарской Richemont International, которая позиционирует себя правопреемником первоначального истца Cartier International, на судебные акты Арбитражного суд Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда.
В иске, поданном еще в 2021 году, Cartier International просила взыскать с ООО "Солнечный свет" компенсацию за нарушение авторских прав на произведение дизайна в размере 20 миллионов рублей и компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 миллионов рублей.
Рассмотрение дела в суде неоднократно откладывалось из-за неявки представителей истца. В итоге суд в марте этого года оставил иск без рассмотрения в связи с утратой истцом интереса к рассмотрению спора по существу. Суд также принял во внимание, что Cartier International ранее заявила о прекращении с марта 2022 года своей коммерческой деятельности в России.
Определение первой инстанции обжаловала Richemont International, но апелляционный суд в июле ее жалобу отклонил, так как швейцарская компания не представила доказательств того, что она стала правопреемником Cartier International, в том числе обладателем прав на объекты интеллектуальной собственности, указанных в иске.
Как сообщили тогда РИА Новости в Sunlight, комментируя постановление апелляции, в компании "удовлетворены тем, что суд объективно оценил недобросовестное поведение истца и поддержал позицию Sunlight".
Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на середину 2024 года была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России.
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бизнес, россия, москва, sunlight
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Sunlight
Суд оставил без рассмотрения иск Cartier к Sunlight
Суд по интеллектуальным правам оставил без рассмотрения иск Cartier к Sunlight
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам поддержал две нижестоящие инстанции, которые оставили без рассмотрения иск владельца французского бренда украшений Cartier к российской ювелирной сети Sunlight о взыскании компенсации якобы за нарушение прав истца на его товарный знак и на произведения дизайна.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, суд отклонил кассационную жалобу швейцарской Richemont International, которая позиционирует себя правопреемником первоначального истца Cartier International, на судебные акты Арбитражного суд Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда.
В иске, поданном еще в 2021 году, Cartier International просила взыскать с ООО "Солнечный свет" компенсацию за нарушение авторских прав на произведение дизайна в размере 20 миллионов рублей и компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 миллионов рублей.
Рассмотрение дела в суде неоднократно откладывалось из-за неявки представителей истца. В итоге суд в марте этого года оставил иск без рассмотрения в связи с утратой истцом интереса к рассмотрению спора по существу. Суд также принял во внимание, что Cartier International ранее заявила о прекращении с марта 2022 года своей коммерческой деятельности в России.
Определение первой инстанции обжаловала Richemont International, но апелляционный суд в июле ее жалобу отклонил, так как швейцарская компания не представила доказательств того, что она стала правопреемником Cartier International, в том числе обладателем прав на объекты интеллектуальной собственности, указанных в иске.
Как сообщили тогда РИА Новости в Sunlight, комментируя постановление апелляции, в компании "удовлетворены тем, что суд объективно оценил недобросовестное поведение истца и поддержал позицию Sunlight".
Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на середину 2024 года была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России.