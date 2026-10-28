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Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак "Группа Технология"

Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак "Группа Технология" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак "Группа Технология"

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению ООО "ПОПмаркет" обязал Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение "Группа Технология",... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

2026-10-28T15:25+0300

бизнес

россия

роспатент

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению ООО "ПОПмаркет" обязал Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение "Группа Технология", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ведомство в марте этого года отказало заявителю в регистрации. После чего "ПОПмаркет" оспорил это решение в суде. "По результатам рассмотрения спора СИП признал решение Роспатента от 3 марта 2026 года недействительным… и обязал Роспатент зарегистрировать обозначение", - сказали в пресс-службе. Компания просила оформить бренд для таких товаров двух классов, как "носители записей и загружаемого музыкального контента" и "одежда и головные уборы", и для услуг трех классов - "реклама, розничные онлайн-сервисы и управление бизнесом в сфере шоу-бизнеса", "музыкальные, концертные и развлекательные услуги" и "лицензирование интеллектуальной собственности и управление делами по авторскому и смежным правам". Роспатент отказал в регистрации, указав, что музыкальная группа "Технология" ассоциируется не только с действующим составом, но и с Леонидом Величковским и Романом Рябцевым, внесшими вклад в ее популяризацию. При этом была учтена претензия Величковского против регистрации названия группы на имя заявителя, отметили в суде. "ПОПмаркет" заявил в суде, что организует деятельность действующей группы "Технология", заключает договоры на участие в концертных мероприятиях и реализует продукцию с символикой коллектива. Согласие на регистрацию обозначения предоставили участники современного состава - Владимир Нечитайло, Матвей Юдов и Василий Мирничук-Ковалев. Заявитель также отмечал, что регистрация товарного знака не препятствует бывшим участникам достоверно сообщать о своем прежнем участии в коллективе. Суд обязал Роспатент зарегистрировать комбинированное изображение в качестве товарного знака, при этом словесный элемент "Группа" будет неохраняемым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роспатент