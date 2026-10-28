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В Норвегии оставили в силе арест российского судна "Профессор Молчанов"
В Норвегии оставили в силе арест российского судна "Профессор Молчанов" - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Норвегии оставили в силе арест российского судна "Профессор Молчанов"
Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", следует из решения, поступившего в распоряжение РИА... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:14+0300
2026-10-28T17:14+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", следует из решения, поступившего в распоряжение РИА Новости. Судно было арестовано в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Дополнительные слушания по делу прошли в норвежском суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте. "Жалоба треста "Арктикуголь" на исполнительный арест и требование о последующем устном разбирательстве отклоняются", - сказано в документе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, Россия будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.
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РОССИЯ, Общество , НОРВЕГИЯ, Мария Захарова, Нафтогаз Украины, МИД РФ
В Норвегии оставили в силе арест российского судна "Профессор Молчанов"
Норвежский суд оставил в силе арест российского научного судна "Профессор Молчанов"