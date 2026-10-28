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Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов
Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов
Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне подписали кредитное и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:43+0300
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мировая экономика
таджикистан
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 28 окт – ПРАЙМ. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне подписали кредитное и грантовое соглашения на общую сумму 62,4 миллиона долларов для реализации проектов по водоснабжению города Куляба и реконструкции автомобильной дороги Балджуван — Сари-Хосор на юге республики, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана. "Состоялось подписание кредитного и грантового соглашений между Таджикистаном и ЕБРР на финансирование проектов по водоснабжению города Куляба на сумму 9,9 миллионов долларов и реконструкции автомобильной дороги Балджуван - Сари-Хосор на сумму 52,8 миллионов долларов. Общая стоимость проектов составит 62,4 миллиона долларов", - говорится в видеосюжете, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что проект реконструкции названной автодороги предусматривает обновление более 54 километров дорожного полотна, строительство 10 мостов и 121 водопропускной трубы. Накануне вице-президент ЕБРР встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили сотрудничество в реализации инвестиционных проектов на общую сумму 900 миллионов долларов.
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мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон, ебрр
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, ЕБРР
11:43 28.10.2026 (обновлено: 11:49 28.10.2026)
 
Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов

ЕБРР выделит Таджикистану 62,4 млн долларов на ремонт дорог и водоснабжение в городе Куляб

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ДУШАНБЕ, 28 окт – ПРАЙМ. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне подписали кредитное и грантовое соглашения на общую сумму 62,4 миллиона долларов для реализации проектов по водоснабжению города Куляба и реконструкции автомобильной дороги Балджуван — Сари-Хосор на юге республики, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.
"Состоялось подписание кредитного и грантового соглашений между Таджикистаном и ЕБРР на финансирование проектов по водоснабжению города Куляба на сумму 9,9 миллионов долларов и реконструкции автомобильной дороги Балджуван - Сари-Хосор на сумму 52,8 миллионов долларов. Общая стоимость проектов составит 62,4 миллиона долларов", - говорится в видеосюжете, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что проект реконструкции названной автодороги предусматривает обновление более 54 километров дорожного полотна, строительство 10 мостов и 121 водопропускной трубы.
Накануне вице-президент ЕБРР встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили сотрудничество в реализации инвестиционных проектов на общую сумму 900 миллионов долларов.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНЭмомали РахмонЕБРР
 
 
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