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Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов

Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и ЕБРР подписали соглашения на 62,4 миллиона долларов

Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне подписали кредитное и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:43+0300

2026-10-28T11:43+0300

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ДУШАНБЕ, 28 окт – ПРАЙМ. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Матео Патроне подписали кредитное и грантовое соглашения на общую сумму 62,4 миллиона долларов для реализации проектов по водоснабжению города Куляба и реконструкции автомобильной дороги Балджуван — Сари-Хосор на юге республики, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана. "Состоялось подписание кредитного и грантового соглашений между Таджикистаном и ЕБРР на финансирование проектов по водоснабжению города Куляба на сумму 9,9 миллионов долларов и реконструкции автомобильной дороги Балджуван - Сари-Хосор на сумму 52,8 миллионов долларов. Общая стоимость проектов составит 62,4 миллиона долларов", - говорится в видеосюжете, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что проект реконструкции названной автодороги предусматривает обновление более 54 километров дорожного полотна, строительство 10 мостов и 121 водопропускной трубы. Накануне вице-президент ЕБРР встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили сотрудничество в реализации инвестиционных проектов на общую сумму 900 миллионов долларов.

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мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон, ебрр