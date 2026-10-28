https://1prime.ru/20261028/telegraph-874687529.html

В Британии резко выросли продажи туалетной бумаги, пишет Telegraph

В Британии резко выросли продажи туалетной бумаги, пишет Telegraph - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Британии резко выросли продажи туалетной бумаги, пишет Telegraph

Продажи туалетной бумаги резко возросли в Великобритании после того, как власти призвали граждан готовиться к возможным сбоям платежных систем и делать запасы... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:23+0300

2026-10-28T11:23+0300

2026-10-28T11:23+0300

бизнес

великобритания

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ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи туалетной бумаги резко возросли в Великобритании после того, как власти призвали граждан готовиться к возможным сбоям платежных систем и делать запасы на случай чрезвычайной ситуации, сообщает газета Telegraph. Британские власти 22 октября призвали граждан готовиться к сбоям платежных систем и нарушению цепочек поставок из-за возможных кибератак. Правительство выпустило брошюру, в которой призвало британцев запастись наличными деньгами, нескоропортящимися продуктами, водой, батарейками и одеялами. "Продажи туалетной бумаги резко выросли после того, как правительство призвало домохозяйства запастись товарами и подготовить набор "будь готов" на случай чрезвычайной ситуации", - говорится в материале. Как сообщили изданию производители туалетной бумаги и сети супермаркетов, продажи туалетной бумаги выросли на значения от 19% до 43% в дни после публикации брошюры. В интернет-магазине Amazon из 20 самых популярных товаров три - это туалетная бумага разных марок. В британских магазинах изданию рассказали, что спрос на товары из списка, приведенного в брошюре, резко вырос. Возросли продажи консервированной фасоли, радиоприемников и батареек, пишет газета. Продажи фонариков и аптечек первой помощи выросли в четыре раза, а генераторов - на 172%, отмечает Telegraph.

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бизнес, великобритания