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Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС

Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ

Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения потребностей атомных... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:03+0300

2026-10-28T10:03+0300

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казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения потребностей атомных электростанций страны в долгосрочной перспективе. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "По итогам всенародного референдума было принято правильное решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций. Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через пятьдесят лет и далее. Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие", - сказал Токаев, выступая в среду с ежегодным посланием к народу.

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев