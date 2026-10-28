Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/tokai-874681077.html
Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС
Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения потребностей атомных... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:03+0300
2026-10-28T10:05+0300
казахстан
касым-жомарт токаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874681077.jpg?1793171109
АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения потребностей атомных электростанций страны в долгосрочной перспективе. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "По итогам всенародного референдума было принято правильное решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций. Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через пятьдесят лет и далее. Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие", - сказал Токаев, выступая в среду с ежегодным посланием к народу.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, касым-жомарт токаев
КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев
10:03 28.10.2026 (обновлено: 10:05 28.10.2026)
 
Токаев предложил создать в Казахстане стратегический резерв урана для АЭС

Президент Казахстана предложил создать государственный стратегический резерв урана для АЭС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения потребностей атомных электростанций страны в долгосрочной перспективе.
Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".
"По итогам всенародного референдума было принято правильное решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций. Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через пятьдесят лет и далее. Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие", - сказал Токаев, выступая в среду с ежегодным посланием к народу.
 
КАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала