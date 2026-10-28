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Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС

Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ

Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в на территории страны. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:15+0300

2026-10-28T10:15+0300

2026-10-28T10:15+0300

мировая экономика

казахстан

касым-жомарт токаев

росатом

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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в на территории страны. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш" и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум", - сказал Токаев. Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил 21 апреля, что вторая, запланированная АЭС в Казахстане получила рабочее название "Мойынкум", в качестве приоритетного пратнера по строительству рассматривается китайская компания CNNC. Вторую в Казахстане АЭС планируют построить в Алма-Атинской области. Саткалиев сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что юг республики энергодефицитный, сейчас туда передается электроэнергия по транзиту - "Север-Юг". Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Позже будущую АЭС назвали "Балхаш". Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.

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мировая экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, росатом