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Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС
Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в на территории страны. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:15+0300
2026-10-28T10:15+0300
мировая экономика
казахстан
касым-жомарт токаев
росатом
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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в на территории страны. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш" и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум", - сказал Токаев. Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил 21 апреля, что вторая, запланированная АЭС в Казахстане получила рабочее название "Мойынкум", в качестве приоритетного пратнера по строительству рассматривается китайская компания CNNC. Вторую в Казахстане АЭС планируют построить в Алма-Атинской области. Саткалиев сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что юг республики энергодефицитный, сейчас туда передается электроэнергия по транзиту - "Север-Юг". Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Позже будущую АЭС назвали "Балхаш". Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.
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мировая экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, росатом
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Росатом
10:15 28.10.2026
 
Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС

Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в Казахстане

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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подписать соглашение о строительстве второй АЭС в на территории страны.
Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".
"Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш" и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум", - сказал Токаев.
Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил 21 апреля, что вторая, запланированная АЭС в Казахстане получила рабочее название "Мойынкум", в качестве приоритетного пратнера по строительству рассматривается китайская компания CNNC. Вторую в Казахстане АЭС планируют построить в Алма-Атинской области. Саткалиев сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что юг республики энергодефицитный, сейчас туда передается электроэнергия по транзиту - "Север-Юг".
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Позже будущую АЭС назвали "Балхаш". Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевРосатом
 
 
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