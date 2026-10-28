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TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США - 28.10.2026, ПРАЙМ
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TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США
TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США - 28.10.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США
TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США из 26 участков после схожей покупки в прошлом году, следует из пресс-релиза французской... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:51+0300
сша
европа
ближний восток
chevron
totalenergies
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США из 26 участков после схожей покупки в прошлом году, следует из пресс-релиза французской энергетической компании. "TotalEnergies объявляет о приобретении 25% рабочей доли в портфеле 26 разведочных участков компании Chevron... на шельфе США", - говорится в релизе. Сделка затрагивает участки на расстоянии в 150-250 километров от берега, включая 24 участка в районе Green Canyon и два - в Walker Ridge, уточняется в сообщении. В июне прошлого года TotalEnergies сообщила о приобретении 25% в портфеле активов Chevron в США, покупка затронула 40 участков континентального шельфа. TotalEnergies работает в США с 1957 года, с 2022 года компания инвестировала в США около 12 миллиардов долларов. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает примерно в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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сша, европа, ближний восток, chevron, totalenergies
США, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Chevron, TotalEnergies
12:51 28.10.2026
 
TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США

TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США из 26 участков

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США из 26 участков после схожей покупки в прошлом году, следует из пресс-релиза французской энергетической компании.
"TotalEnergies объявляет о приобретении 25% рабочей доли в портфеле 26 разведочных участков компании Chevron... на шельфе США", - говорится в релизе.
Сделка затрагивает участки на расстоянии в 150-250 километров от берега, включая 24 участка в районе Green Canyon и два - в Walker Ridge, уточняется в сообщении.
В июне прошлого года TotalEnergies сообщила о приобретении 25% в портфеле активов Chevron в США, покупка затронула 40 участков континентального шельфа.
TotalEnergies работает в США с 1957 года, с 2022 года компания инвестировала в США около 12 миллиардов долларов.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает примерно в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
СШАЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКChevronTotalEnergies
 
 
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