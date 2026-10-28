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Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза
Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза - 28.10.2026, ПРАЙМ
Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза
Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза и составляет сейчас 27 миллиардов долларов, но потенциал в торговле значительно выше,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:12+0300
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2026-10-28T10:14+0300
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максим решетников
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза и составляет сейчас 27 миллиардов долларов, но потенциал в торговле значительно выше, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас с 2022 года торговля с африканским континентом увеличилась в полтора раза. У нас сейчас 27 миллиардов долларов. В нашей торговле доля (Африки - ред.) составляет 4%. И, конечно, эта цифра не отражает тот потенциал африканского континента, который есть", - сказал Решетников, выступая на сессии форума Россия - Африка. Он добавил, что России необходимо наращивать торговлю с африканскими странами, в том числе увеличивая поставки продовольственных товаров; технологий, связанных с повышением продовольственной безопасности; с плодородием (удобрения, средства защиты растений, семена); энергоресурсов; продукции машиностроительного комплекса и так далее. "К 2030-му году цифра в 50 миллиардов долларов оборот кажется такой достаточно амбициозной, потому что осталось не так много времени, и надо много успеть, много сделать… Но тем не менее, мы движемся", - добавил Решетников. За последние годы произошел сдвиг в понимании того, что Африка - это действительно тот континент, с которым можно и нужно работать, отметил он. "И такой сдвиг, он касается бизнеса в первую очередь, который активно пошел. Конечно, есть своя специфика, есть свои риски, есть свои особенности. И по большому счету вот этот барьер, барьер незнания, который был - незнания, недоверия, непонимания просто от отсутствия информации, от отсутствия контактов - он постепенно преодолевается", - пояснил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, москва, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Максим Решетников
Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза
Решетников: взаимная торговля России и стран Африки с 2022 года выросла в 1,5 раза
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и стран Африки с 2022 года вырос в 1,5 раза и составляет сейчас 27 миллиардов долларов, но потенциал в торговле значительно выше, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"У нас с 2022 года торговля с африканским континентом увеличилась в полтора раза. У нас сейчас 27 миллиардов долларов. В нашей торговле доля (Африки - ред.) составляет 4%. И, конечно, эта цифра не отражает тот потенциал африканского континента, который есть", - сказал Решетников, выступая на сессии форума Россия - Африка.
Он добавил, что России необходимо наращивать торговлю с африканскими странами, в том числе увеличивая поставки продовольственных товаров; технологий, связанных с повышением продовольственной безопасности; с плодородием (удобрения, средства защиты растений, семена); энергоресурсов; продукции машиностроительного комплекса и так далее.
"К 2030-му году цифра в 50 миллиардов долларов оборот кажется такой достаточно амбициозной, потому что осталось не так много времени, и надо много успеть, много сделать… Но тем не менее, мы движемся", - добавил Решетников.
За последние годы произошел сдвиг в понимании того, что Африка - это действительно тот континент, с которым можно и нужно работать, отметил он.
"И такой сдвиг, он касается бизнеса в первую очередь, который активно пошел. Конечно, есть своя специфика, есть свои риски, есть свои особенности. И по большому счету вот этот барьер, барьер незнания, который был - незнания, недоверия, непонимания просто от отсутствия информации, от отсутствия контактов - он постепенно преодолевается", - пояснил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.