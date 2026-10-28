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Товарооборот России и Египта вырос на 14% за восемь месяцев

Товарооборот России и Египта вырос на 14% за восемь месяцев - 28.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Египта вырос на 14% за восемь месяцев

Товарооборот России и Египта вырос на 14% за восемь месяцев текущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:24+0300

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египет

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Египта вырос на 14% за восемь месяцев текущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду провел переговоры с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка в Москве. "Стабильно, несмотря на региональную напряженность, растет товарооборот. В первые восемь месяцев этого года его объем уже увеличился на 14%. В 2025 году он показал рекордные значения, впервые превысив 10 миллиардов долларов", - сказал Путин на встрече с президентом Египта. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, египет, африка, москва, владимир путин