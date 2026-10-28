https://1prime.ru/20261028/tramp-874681596.html
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:10+0300
2026-10-28T10:10+0300
2026-10-28T10:10+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874681596.jpg?1793171435
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы добиваемся значительного прогресса по... (урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам. Американский президент добавил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским в скором времени.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине
Трамп заявил о прогрессе по Украине и ожидании скорой встречи с Путиным и Зеленским
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Мы добиваемся значительного прогресса по... (урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Американский президент добавил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским в скором времени.