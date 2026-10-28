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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:10+0300
2026-10-28T10:10+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы добиваемся значительного прогресса по... (урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам. Американский президент добавил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским в скором времени.
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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ
10:10 28.10.2026
 
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине

Трамп заявил о прогрессе по Украине и ожидании скорой встречи с Путиным и Зеленским

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Мы добиваемся значительного прогресса по... (урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Американский президент добавил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским в скором времени.
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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