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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:10+0300

2026-10-28T10:10+0300

2026-10-28T10:10+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании по Украине, добавил, что ожидает в скором времени встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Мы добиваемся значительного прогресса по... (урегулированию на Украине - ред.)", - сказал Трамп журналистам. Американский президент добавил, что надеется на встречу с Путиным и Зеленским в скором времени.

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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия