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"Возможно все": Трамп ответил на вопрос о новых ударах по Ирану
"Возможно все": Трамп ответил на вопрос о новых ударах по Ирану - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Возможно все": Трамп ответил на вопрос о новых ударах по Ирану
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность нанесения новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, заявив, что "возможно все". | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:12+0300
2026-10-28T10:12+0300
2026-10-28T10:12+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность нанесения новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, заявив, что "возможно все". На вопрос журналиста о том, планируется ли нанесение дополнительных ударов по Ирану после проведения выборов в Штатах выборов, Трамп подчеркнул, что пока не может ничего сказать по данному вопросу, но "все возможно". "Все возможно, но я не могу (ничего сказать - ред.)", - заявил президент журналистам. Трамп добавил, что проведение выборов в стране не поможет Тегерану. "Это вопрос о том, когда я хочу это закончить (конфликт с Ираном - ред.)... Они хотят заключить сделку. Но им нравится водить за нос ... Может быть, они ждут выборов.... Им это не поможет. Выборы им не помогут... Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп допустил и удары по Ирану, и соглашение с исламской республикой.
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иран, сша, дональд трамп
"Возможно все": Трамп ответил на вопрос о новых ударах по Ирану
Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность нанесения новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, заявив, что "возможно все".
На вопрос журналиста о том, планируется ли нанесение дополнительных ударов по Ирану после проведения выборов в Штатах выборов, Трамп подчеркнул, что пока не может ничего сказать по данному вопросу, но "все возможно".
"Все возможно, но я не могу (ничего сказать - ред.)", - заявил президент журналистам.
Трамп добавил, что проведение выборов в стране не поможет Тегерану.
"Это вопрос о том, когда я хочу это закончить (конфликт с Ираном - ред.)... Они хотят заключить сделку. Но им нравится водить за нос ... Может быть, они ждут выборов.... Им это не поможет. Выборы им не помогут... Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп допустил и удары по Ирану, и соглашение с исламской республикой.