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Трамп заявил, что трехсторонние переговоры не обязательно будут в очными

Трамп заявил, что трехсторонние переговоры не обязательно будут в очными - 28.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что трехсторонние переговоры не обязательно будут в очными

Президент США Дональд Трамп заявил, что его потенциальные трехсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не обязательно | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:39+0300

2026-10-28T10:39+0300

2026-10-28T10:39+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его потенциальные трехсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не обязательно будут очными, но заверил, что это скоро произойдет. "Я бы сказал, что это будет встреча. Они хотят провести встречу, так что посмотрим. Наверное, у нас получится это сделать. Это не обязательно делать в формате встречи, можно и по-другому. Но я бы сказал, что это случится довольно скоро", - сказал Трамп журналистам. Запись его общения с прессой по прибытии на базу Эндрюс под Вашингтоном после участия в митинге Техасе распространил пул Белого дома. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима. В свою очередь президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский