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Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР

Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР - 28.10.2026, ПРАЙМ

Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР

Поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов являются перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:25+0300

2026-10-28T09:25+0300

2026-10-28T09:25+0300

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МОСКВА, 28 окт- ПРАЙМ. Поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов являются перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике, заявила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева. "В числе перспективных направлений - поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана, редкоземельных металлов", - сказала она. По словам дипломата, Россия и ЦАР намерены развивать совместные геологические проекты и подготовку центральноафриканских специалистов в российских вузах.

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