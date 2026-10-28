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Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР
Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР - 28.10.2026, ПРАЙМ
Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР
Поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов являются перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:25+0300
2026-10-28T09:25+0300
россия
промышленность
цар
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МОСКВА, 28 окт- ПРАЙМ. Поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов являются перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике, заявила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева. "В числе перспективных направлений - поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана, редкоземельных металлов", - сказала она. По словам дипломата, Россия и ЦАР намерены развивать совместные геологические проекты и подготовку центральноафриканских специалистов в российских вузах.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
россия, промышленность, цар
РОССИЯ, Промышленность, ЦАР
09:25 28.10.2026
 
Дипломат рассказала о перспективных направлениях работы России в ЦАР

Сундетбаева назвала поиск месторождений перспективным направлением работы России в ЦАР

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МОСКВА, 28 окт- ПРАЙМ. Поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана и редких металлов являются перспективным направлением работы России в Центральноафриканской Республике, заявила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева.
"В числе перспективных направлений - поиск и оценка месторождений золота, алмазов, урана, редкоземельных металлов", - сказала она.
По словам дипломата, Россия и ЦАР намерены развивать совместные геологические проекты и подготовку центральноафриканских специалистов в российских вузах.
 
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