Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/tsb-874709869.html
ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника
ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника
Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника, рассказала заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Аиша Кубезова. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:38+0300
2026-10-28T15:38+0300
финансы
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874709869.jpg?1793191085
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника, рассказала заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Аиша Кубезова. "У нас с октября участники могут регистрироваться в реестре Банка России и получать лицензию. У нас уже 22 участника как криптообменники и около восьми - это цифродепозитарии", - сказала она, выступая на IX Crypto Summit. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября регулятор допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке. По ее словам, ЦБ до 1 июля 2027 года намерен выстроить соответствующий надзор за участниками крипторынка. "Это означает, что мы не планируем искать нарушения, мы вместе с участниками планируем выстроить работу так, чтобы после 1 июля 2027 года все понимали правила работы и уже соответствовали им", - сказала она. "Мы сейчас разрабатываем отчетность для криптообменников. В ноябре мы планируем предоставить эту отчетность тем, кто уже зарегистрировался, получил лицензию, и планируем получить от них обратную связь. И только после того, как мы получим обратную связь, уже в начале следующего года мы будем запрашивать это регулярно, то есть ежемесячно", - сообщила она. В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. "Задача, которую решает федеральный закон, это в первую очередь создание прозрачных правовых условий для работы с криптовалютой для клиентов, граждан, для финансовых посредников и для бизнеса. Снят основной барьер - это права и неопределенность. Теперь профессиональные участники могут работать с криптовалютой легально", - отметила Кубезова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банк россии
Финансы, Банк России
15:38 28.10.2026
 
ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника

Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника, рассказала заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Аиша Кубезова.
"У нас с октября участники могут регистрироваться в реестре Банка России и получать лицензию. У нас уже 22 участника как криптообменники и около восьми - это цифродепозитарии", - сказала она, выступая на IX Crypto Summit.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября регулятор допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке.
По ее словам, ЦБ до 1 июля 2027 года намерен выстроить соответствующий надзор за участниками крипторынка. "Это означает, что мы не планируем искать нарушения, мы вместе с участниками планируем выстроить работу так, чтобы после 1 июля 2027 года все понимали правила работы и уже соответствовали им", - сказала она.
"Мы сейчас разрабатываем отчетность для криптообменников. В ноябре мы планируем предоставить эту отчетность тем, кто уже зарегистрировался, получил лицензию, и планируем получить от них обратную связь. И только после того, как мы получим обратную связь, уже в начале следующего года мы будем запрашивать это регулярно, то есть ежемесячно", - сообщила она.
В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют.
"Задача, которую решает федеральный закон, это в первую очередь создание прозрачных правовых условий для работы с криптовалютой для клиентов, граждан, для финансовых посредников и для бизнеса. Снят основной барьер - это права и неопределенность. Теперь профессиональные участники могут работать с криптовалютой легально", - отметила Кубезова.
 
ФинансыБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала