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ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника

ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника - 28.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ зарегистрировал уже 22 криптообменника

Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника, рассказала заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Аиша Кубезова. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:38+0300

2026-10-28T15:38+0300

2026-10-28T15:38+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал уже 22 криптообменника, рассказала заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Аиша Кубезова. "У нас с октября участники могут регистрироваться в реестре Банка России и получать лицензию. У нас уже 22 участника как криптообменники и около восьми - это цифродепозитарии", - сказала она, выступая на IX Crypto Summit. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября регулятор допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке. По ее словам, ЦБ до 1 июля 2027 года намерен выстроить соответствующий надзор за участниками крипторынка. "Это означает, что мы не планируем искать нарушения, мы вместе с участниками планируем выстроить работу так, чтобы после 1 июля 2027 года все понимали правила работы и уже соответствовали им", - сказала она. "Мы сейчас разрабатываем отчетность для криптообменников. В ноябре мы планируем предоставить эту отчетность тем, кто уже зарегистрировался, получил лицензию, и планируем получить от них обратную связь. И только после того, как мы получим обратную связь, уже в начале следующего года мы будем запрашивать это регулярно, то есть ежемесячно", - сообщила она. В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. "Задача, которую решает федеральный закон, это в первую очередь создание прозрачных правовых условий для работы с криптовалютой для клиентов, граждан, для финансовых посредников и для бизнеса. Снят основной барьер - это права и неопределенность. Теперь профессиональные участники могут работать с криптовалютой легально", - отметила Кубезова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банк россии