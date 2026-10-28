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ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов

ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов - 28.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов

Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:56+0300

2026-10-28T18:56+0300

2026-10-28T18:59+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, сообщает регулятор. "Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения МПЛ по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах. Макропруденциальные надбавки не пересматривались. "В связи с улучшением стандартов кредитования в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года без изменений", - поясняется там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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