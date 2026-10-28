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ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов
ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов
Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:56+0300
2026-10-28T18:59+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874723023.jpg?1793203171
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, сообщает регулятор. "Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения МПЛ по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах. Макропруденциальные надбавки не пересматривались. "В связи с улучшением стандартов кредитования в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года без изменений", - поясняется там.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
18:56 28.10.2026 (обновлено: 18:59 28.10.2026)
 
ЦБ сохранил на I квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов

ЦБ сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов по ИЖС

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, сообщает регулятор.
"Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Банк России сохранил на первый квартал 2027 года значения МПЛ по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах. Макропруденциальные надбавки не пересматривались.
"В связи с улучшением стандартов кредитования в сегментах ИЖС и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости Банк России сохранил значения МПЛ на первый квартал 2027 года без изменений", - поясняется там.
 
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