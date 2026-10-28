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ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет
ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет
Банк России ввел количественные ограничения на выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет и на выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:17+0300
2026-10-28T19:17+0300
банки
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России ввел количественные ограничения на выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет и на выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств со сроком возврата более пяти лет на первый квартал 2027 года, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил на первый квартал 2027 года МПЛ на выдачи целевых автокредитов со сроком возврата более семи лет и на выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств со сроком возврата более пяти лет. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала 2023 года банки существенно увеличили предоставление целевых автокредитов на срок свыше семи лет. Доля таких кредитов в выдачах выросла с 8% во втором квартале 2022 года до 26% во втором квартале 2026 года. Номинальное увеличение срока кредитования позволяет банкам искусственно уменьшить размер платежа по кредиту и занизить значение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Это создает условия для обхода установленных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, поясняет регулятор. Кроме этого, увеличение срока кредитования сопряжено с ростом кредитных рисков: повышается вероятность изменения финансового положения заемщика в течение срока действия кредита, со временем может снижаться ликвидность и стоимость залогового имущества, указывает ЦБ. "Также на длительный срок выдается значительная часть нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств. Почти половина таких кредитов в третьем квартале 2026 года была выдана на срок более пяти лет", - также говорится в сообщении. Указывается, что по качеству обслуживания нецелевые потребительские кредиты под залог автомототранспортных средств соответствуют необеспеченным потребительским кредитам, выдача которых на срок более пяти лет ограничена. При этом сегмент нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств небольшой, выдачи таких кредитов составляют 4% от выдач кредитов наличными в третьем квартале 2026 года, сообщает ЦБ. Унификация регулирования между этими сегментами не окажет существенного влияния на доступность кредитования, отмечается в сообщении. "Для ограничения возможности искусственного занижения долговой нагрузки заемщика с первого квартала 2027 года устанавливаются МПЛ на выдачу кредитов на длительный срок по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским кредитам, выданным под залог автомототранспортных средств", - указывает ЦБ.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
19:17 28.10.2026
 
ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет

ЦБ ввел ограничения на выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк России ввел количественные ограничения на выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет и на выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств со сроком возврата более пяти лет на первый квартал 2027 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России установил на первый квартал 2027 года МПЛ на выдачи целевых автокредитов со сроком возврата более семи лет и на выдачи нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств со сроком возврата более пяти лет. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2023 года банки существенно увеличили предоставление целевых автокредитов на срок свыше семи лет. Доля таких кредитов в выдачах выросла с 8% во втором квартале 2022 года до 26% во втором квартале 2026 года. Номинальное увеличение срока кредитования позволяет банкам искусственно уменьшить размер платежа по кредиту и занизить значение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).
Это создает условия для обхода установленных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, поясняет регулятор.
Кроме этого, увеличение срока кредитования сопряжено с ростом кредитных рисков: повышается вероятность изменения финансового положения заемщика в течение срока действия кредита, со временем может снижаться ликвидность и стоимость залогового имущества, указывает ЦБ.
"Также на длительный срок выдается значительная часть нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств. Почти половина таких кредитов в третьем квартале 2026 года была выдана на срок более пяти лет", - также говорится в сообщении.
Указывается, что по качеству обслуживания нецелевые потребительские кредиты под залог автомототранспортных средств соответствуют необеспеченным потребительским кредитам, выдача которых на срок более пяти лет ограничена.
При этом сегмент нецелевых потребительских кредитов под залог автомототранспортных средств небольшой, выдачи таких кредитов составляют 4% от выдач кредитов наличными в третьем квартале 2026 года, сообщает ЦБ.
Унификация регулирования между этими сегментами не окажет существенного влияния на доступность кредитования, отмечается в сообщении.
"Для ограничения возможности искусственного занижения долговой нагрузки заемщика с первого квартала 2027 года устанавливаются МПЛ на выдачу кредитов на длительный срок по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским кредитам, выданным под залог автомототранспортных средств", - указывает ЦБ.
 
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